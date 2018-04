Od Labe až k Cidlině

Na nádraží v Týnci nad Labem začíná výlet do oblasti středních toků Labe a Cidliny. Cesta vede po zelené turistické značce, přechází Labe a krátkým stoupáním dojde do historického centra Týnce. Zmínka o něm se objevila již v Kosmově kronice. Na město byl povýšen na začátku 17. století a nejvýznamněji se do dnešní jeho podoby podepsalo období baroka. Například dnešní podoba farního kostela sv. Jana Křtitele je výsledkem právě barokní přestavby původního gotického kostela z 13. století.