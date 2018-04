Od kaspické komáří invaze do náruče ruské korupce

Trans National Trabant 2007: Etapa č. 8 Na expedici

Celková ujetá vzdálenost: 12 885 km

Trvání cesty (včetně zastávek): 43 dní 3 hodiny

Maximální dosažená rychlost: 111 km/h

Nejnižší dosažená cest. rychlost: 8 km/h

Na etapu

Běžná cestovní rychlost: 75 km/h

Běžná cestovní rychlost do kopce: 25 km/h

Průměrná rychlost během cesty: 60 km/h

Průměrná spotřeba: 9 l/100 km

Dojezd na jednu nádrž (26l): 348 km Závadovník

1.2200 km – výměna svíček (Istanbul, Turecko)

2.3400 km – dotažení sytícího šroubku u karburátoru (Malatya, Turecko)

3.3950 km – prasklé lanko náhonu tachometru (Van, Turecko)

4.5627 km – natekla nám voda do klaksonu! Naštěstí se včas probral… (Amol, Írán)

5.6005 km – zlobí čtyřka, snad nám, holka, neumře (Pol, Írán)

6.6207 km – ztracena měrka paliva, náhradní z větve od oka funguje (Magtymguli, Turkmenistán)

7.7403 km – odražený zadní ráfek, kolo přestěhováno na střechu (Turkmenabad, Turkmenistán)

8.9760 - 9810 km – opakované výměny svíček (cesta ke Kazašským hranicím, Uzbekistán)

9.9800 km – startér smutně cvaká, nestartuje. Na hranicích provedena oprava systémem restart (rozeberu, kouknu, složím a ono to funguje)

10.9870 km – experiment se svíčkovými kabely (cesta na Bejnu, Kazachstán)

11.9952 km – výměna cívek, které následně spálily programovatelné zapalování (Bejnu, Kazachstán)

12.10 336 km – stržená manžeta a zanesené ložisko poloosy (Dossor, Kazachstán)

13.10 632 km – startér znovu smutně cvaká, nestartuje, oprava provedena doopravdy

14.10 655 km – ulomená zahrádka a ohnutý šusplech (Zebynje, Kazachstán), opraveno bytelným svárem

15.11 150 km – Egu střílí do výfuku, na střídačku vypadávají válce (Astrachaň, Rusko), měníme a čistíme svíčky

16.11 403 km – Egu střílí do výfuku, vypadávají válce a svíčky s tím nemají co do činění, zkoušíme cívky, měníme čidlo otáček – problémy zřejmě působí konektor zapalování

17.11 480 km – v motorovém prostoru cosi bouchá, po sejmutí krytu motoru usuzujeme, že jde o něco v motoru. Pístní kroužky? Ojniční čepy? Kliková hřídel? Nevíme.

18.12 600 km – Egu nestartuje, startér točí, ale motor nechytá – roztlačit se ale dá. Roztlačujeme. Někdy už napotřetí.