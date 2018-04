Od 1. října se mohou zájemci přihlásit do loterie o vízum do USA

Čeští občané mají i letos šanci získat v loterii stálé přistěhovalecké vízum do USA. Zájemci o zařazení do loterie musejí žádosti zaslat v době od poledne 1. října do poledne 31. října na adresu DV-2003 Program, Kentucky Consular Center, 3003 Visa Crest, Migrate KY 41903-3000 U.S.A.Jedním ze základních předpokladů pro zařazení do slosování je aspoň středoškolské vzdělání nebo jeho přesně stanovená náhrada.