Ochutnejte víno a mandlové dezerty na slavnostech v Hustopečích

Mandloně v rozlehlém sadu, které právě teď začínají kvést, patří mezi první posly jara. Kvetou ze všech stromů nejdříve a svahy Hustopečského starého vrchu promění každoročně v březnu v rozvoněnou rozkvetlou zahradu. Do neobvyklé tipovací soutěže Kdy rozkvetou mandloně, která měla uzávěrku na konci února, se už zapojit nestihnete. Ale můžete být u toho, až v Hustopečích vyhlásí jejího vítěze. Stane se tak v sobotu 28. března na Slavnostech mandloní a vína.

Hustopeče – město vína a mandloní

Slavnosti se záměrně konají v době, kdy jsou mandloně v plném květu. Přibližně 1 200 stromů představuje přírodní raritu střední Evropy. Byly vysázeny po roce 1948 a sloužily státním čokoládovnám, ale po revoluci zájem o hustopečské mandle opadl a sady postupně chátraly.

Nápad na záchranu mandloňových sadů, s nímž před několika lety přišli žáci hustopečské základní školy, postupně vzalo za své jak město, tak místní lidé. Hustopeče se tak vrátily ke své minulosti a znovu se návštěvníkům představují jako město vína a mandloní – například při březnových slavnostech.

Mandloňovou stezkou k rozhledně

Hlavní program s jarmarkem, koncerty a zábavou pro děti se odehrává od 10:00 hodin dopoledne v centru města na Dukelském náměstí a samozřejmě v mandloňových sadech, kam vás Hustopečí dovede Mandloňová stezka. Můžete se svézt koňským spřežením anebo jít pěšky, sami nebo s průvodcem.



Mandloňová rozhledna stojí na okraji rozsáhlého mandloňového sadu.

Cestou vás čekají čtyři krátká zastavení, kdy se o hustopečských mandlích dozvíte další zajímavosti – třeba to, že mandloňové sady se nedočkaly jen záchrany, ale také obnovy, že by letos na jaře měly být vysazeny stovky nových stromů a že sazenice by se měly dostat i do místních zahrad.

Že jste u cíle bezpečně poznáte podle Mandloňové rozhledny, z níž se otvírá výhled na rozkvetlé sady z ptačí perspektivy.

Víno a mandle na desítky způsobů

V sobotu od 9:00 do 17:00 hodin také bude otevřená stálá vinařská expozice v Domě U Synků, kde navíc v odpoledních hodinách můžete ochutnat vína od místních vinařů. Tím ovšem vinařská a gastronomická potěšení nekončí.

Vína z Hustopečí můžete ochutnat ve stále vinařské expozici v renesančním Domě U Synků.

Od 12:00 do 19:00 hodin můžete se skleničkou v ruce procházet otevřené vinné sklepy v ulici Na Hradbách, kromě toho během odpoledne budou vyhlášeny vítězné delikatesy ze soutěže o nejlepší mandlový dezert.

V několika hustopečských restauracích a hotelech navíc můžete ochutnat a ohodnotit speciální mandlové menu. Tato nabídka neplatí jen v sobotu, ale celý týden od pondělí 23. až do neděle 29. března. Pečliví labužníci tak mohou obejít všechny podniky: Hotely Centro, Rustikal, Vinopa i Formanka nebo restaurace Zátiší, Don Pedros či Pitnerka.