Ochutnejte moravskou kuchyni a vína na Gourmet Festivalu v Mikulově

Do akce se zapojilo celkem sedm mikulovských restaurací, které pro Mikulov Gourmet Festival 2014 nachystaly moravské pokrmy v moderním stylu v kombinaci s tradičními víny z Vinařství Marcinčák a Vinařství Volařík.

Téma letošního, v pořadí již pátého festivalového ročníku, je mimořádně lákavé: letní lov a kratochvíle Maxmiliána I. z Dietrichsteina, pána na mikulovském panství a zároveň nejvyššího komoří a štolby císaře Rudolfa II.

Na Mikulov Gourmet Festivalu ochutnáte vína z Vinařství Volařík

Oslava moravské gastronomie

Proto zapomeňte na běžná moravská jídla! Všichni kuchaři, členové národního týmu Asociace kuchařů a cukrářů, jsou mistři svého oboru a předhánějí se v kreativních nápadech.

Například v hotelu Eliška ochutnáte krémovou polévku z cuket s restovanými smrži a olejem z medvědího česneku, v hotelu Marcinčák vám předloží srnčí panenku na jalovci s čabajkou a fava fazolemi, a v hotelu Maroli vás coby předkrm čeká tlačenka z králičích stehen se šalotkami v chardonnay s brioškou.

Lákavé jsou i dezerty; v Zámecké restauraci si pochutnáte na tvarohových knedlíčcích s meruňkovým cullis a skořicovou zmrzlinou, v restauraci Aquarium Relax zase na smetanovém krému, vanilkovém dortíku, kandovaných višních a ořechové drobence.

Víno s čokoládou i ovocem

Svému jménu dělá čest Rybí restaurace v lomu Mariánský mlýn, kde vám coby předkrm nabídnou račí závin s marinovanou mrkví v citrusech a petrželovou majonézou, zatímco restaurace Pod Svatým kopečkem připravila grilovaného pstruha se zeleným chřestem a pyré z uzeného česneku.

Ve všech restauracích vás kromě toho čeká ochutnávka pěti vzorků vín různých odrůd včetně vín růžových a vín VOC. Těšit se můžete i na prezentaci doutníků, ukázku snoubení vín se sýry, poznávání vůní či lákavé kombinace slámových vín, čokolády a sušeného ovoce. Zkrátka Mikulov Gourmet Festival probudí a povzbudí vaše chutě v mnoha směrech.

Svatý Kopeček nad Mikulovem

Co musíte vidět v Mikulově

Samozřejmě nemůžete celé dny projíst v restauracích, to by se z gurmánského zážitku stal svátek obžerství. Volný čas proto věnujte překrásným mikulovským zákoutím. Na zámku si prohlédněte interaktivní expozici nazvanou Víno napříč staletími a impozantní obří sud v hlubokém sklepení, na hlavním náměstí se zastavte v Dietrichsteinské hrobce a vyšplhejte na Svatý Kopeček, odkud se otvírají výhledy do širokého okolí.

V zámeckém sklepení objevíte obří vinný sud

Mikulov ovšem není jen městem vína a skvělého jídla, ale také pozoruhodných židovských památek. Z místní židovské čtvrtě se sice zachoval jen pouhý zlomek, ale s nejzajímavějšími památkami i s rozsáhlým hřbitovem vás seznámí naučná stezka.

Skutečným klenotem je synagoga, která po několikaleté rekonstrukci získala původní vzhled a znovu se otvírá návštěvníkům. Na nějaký čas se do ní vrátí i jeden z nejvýznamnějších moravských zemských rabínů Jehuda ben Becalel, známý jako rabi Löw. Tvůrce známého golema působil v Mikulově v polovině 16. století a přibližně po dvaceti letech odešel do Prahy. Výstava o jeho životě a díle bude v synagoze zahájena v neděli 28. června.