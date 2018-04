Ochutnejte kuře na řecký způsob

KUŘE FRICASSE

Co budete potřebovat:

1 kuře

1 cibule nakrájená na kroužky

½ lžíce nadrobno nasekaného celeru

½ lžíce nasekaného kopru

1 mrkev

3 lžíce rozpuštěného másla

1 vejce

šťáva z jednoho citrónu

lžíce mouky, sůl ,pepř

Kuře naporcujeme na menší kousky a dáme je do hrnce s trochou vody povařit. Slijeme vodu, přidáme lžíci másla a kuře na něm lehce osmahneme, podlijeme vodou, aby bylo vše ponořeno a uvedeme do varu. Pak teprve přidáme mrkev, cibuli, kopr a celer nakrájené na kousky. Osolíme a necháme vařit tak dlouho, dokud v hrnci nezbydou dva šálky šťávy. Připravíme si šťávu z citrónů a oddělíme žloutek od bílku.

Na pánvičce rozpustíme zbytek másla, přidáme mouku a uděláme si bešamel, který zalejeme horkou šťávou z kuřete. Necháme ho zhoustnout a odstavíme z ohně. V hrníčku rozšleháme žloutek a postupně do něj za stálého míchání přidáme citrónovou šťávu. To celé vmícháme do poněkud vychladlé omáčky. Osolíme a opepříme podle své chuti a touto omáčkou kuře přelejeme. Na mírném ohni lze i trochu přihřát, ale nevařit, omáčka by se mohla srazit.

KOTOPULO RIGANATO

Co budte potřebovat:

1 kuře

2 lžíce másla či oleje

2 rajčata

2 stroužky česneku

lžička organa, lžička máty

drůbeží vývar

šťáva z půlky citronu, 1 dl bílého vína

sůl, pepř

Naporcované kuře osolíme, opepříme a osmahneme ze všech stran na rozpáleném tuku. Rozpůlená rajčata propasírujeme přes struhadlo a přidáme ke kuřeti spolu s česnekem, mátou a oreganem. Podlejeme vínem a dusíme. Bude-li třeba, podléváme vývarem s citronovou šťávou, dokud není vše měkké. Všechny ingredience by měly vytvořit hustou chutnou šťávu.