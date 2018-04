Ochutnejte česnekovou zmrzlinu na zámku Buchlovice

Festival česneku se na buchlovický zámek a do podzámčí vrací již po třinácté. Letošní ročník proběhne poslední červencovou sobotu od 10 do 18 hodin. Česnekové slavnosti každoročně přilákají odborníky, pěstitele, gurmány i rodiny s dětmi - ti všichni si na nich najdou to své. Akce má propagovat domácí pěstitele česneku a podpořit tradiční lidová řemesla.

Program pro široké spektrum návštěvníků slibuje také letošní ročník. Odborníky i zájemce o česnek čekají zajímavé přednášky. O zábavu se postarají hry, hudební vystoupení a netradiční soutěže, jejichž společným jmenovatelem je česnek. Děti si vyzkoušejí lukostřelbu na česnekový cíl, výrobu česnekových panenek a korálů.

Ani letos nebude chybět populární rodinná hra O nejsmradlavější dítě nebo mistrovství v plivání česneku na dálku. Hlavní atrakcí ovšem zůstává koupě kvalitního českého a moravského paličáku od desítek prověřených trhovců. Loni se ho prodalo na šest tun.

Česnek v čokoládě? Jedině v Buchlovicích

Komu při festivalových aktivitách vytráví, může vybírat z pestrého jídelního menu. Pro velký úspěch se vrací variace na česnekovou zmrzlinu, česneková pálenka nebo stroužky v čokoládě. Raritou buchlovického festivalu jsou také košty více než 25 uznávaných odrůd česneku podávané s uzenou krkovičkou a chlebem. Pro vyznavače klasiky se připravují česnekové koláče, brambory a další jídla, v nichž má hlavní roli tuzemský paličák.



Na prohlídku do komnat buchlovického zámku

Oddechnout si od festivalového mumraje můžete na prohlídce zámku Buchlovice. Jeho salóny patří k nejpůsobivějším historickým interiérům na Moravě. V přilehlém zámeckém parku, kde budou probíhat česnekové slavnosti, se můžete pokochat unikátní sbírkou fuchsií a malou zoologickou zahradou s domácími a exotickými zvířaty.

Celý areál zámku je bezbariérový. V období prázdnin je otevřený od 10 do 17:30 hodin.

Prožijte příběhy hradu Buchlov

Největší událost sezóny se chystá také na nedalekém hradě Buchlov ležícím zhruba 7 kilometrů od Buchlovic. Od čtvrtka 24. do soboty 26. července se tam uskuteční devátý ročník nočních prohlídek, takzvaných Buchlovských nocí s černou paní.

Zámek Buchlovice patří k nejvýznamnějším barokním šlechtickým sídlům u nás Prohlídková trasa zámku Buchlovice zahrnuje 17 pokojů, salonů a koridorů

Po tři večery a noci můžete být svědkem toho, jak mohl starobylý hrad vypadat v dobách svého rozkvětu. V prohlídkách hradu, které nemají s těmi klasickými nic společného, návštěvníci zhlédnou 11 hereckých scének z hradní historie a pověstí.

Každý rok se o hladký průběh nočních prohlídek stará téměř osmdesát účinkujících, což je rozsahem jeden z největších projektů v celé republice. O vstupenky je proto velký zájem a je nutné si je objednat přes rezervační systém na webových stránkách hradu.

Při nočních prohlídkách účinkuje na hradě Buchlov zhruba 50 herců

Na nádvořích se budou od 20:30 do půlnoci konat každou půlhodinu vystoupení šermířů a ohnivé show. Tento doprovodný program není zpoplatněný, a protože se nádvoří uzavírá až v jednu hodinu po půlnoci, může se přijet podívat každý, kdo nestihl předprodej vstupenek do hradu.



Nejkrásnější pohled na Buchlov? Z koňského hřbetu!

Do Buchlovic láká kromě památek také okolní příroda. Pokochat se krásou chřibských lesů a luk můžete během vyjížďky na koncích.

Ranč Nevada nabízí projížďky na koních pro začátečníky i pokročilé

Hodinové nebo dvouhodinové exkurze kolem nedalekého hradu Buchlova, okolo letitých zdí kaple svaté Barbory nebo polorozpadlého a v současné době opět zvelebovaného hradu Cimburku nabízí Ranč Nevada v Buchlovicích. Během letních prázdnin je ale nutné si projížďku domluvit alespoň den předem.



Lanové centrum Buchlovice, vzhůru do výšek

Sportovní duše si mohou návštěvu Buchlovic zpestřit také v tamním lanovém centru. Na překážky ve výšce 8 až 12 metrů se návštěvníci vydávají za asistence zkušeného instruktora. Na jednodušší úseky mohou i děti od 120 centimetrů. Otevřeno mají o sobotách a nedělích od 9 do 16 hodin.

V lanovém centru Buchlovice se pohybujete ve výšce 8 až 12 metrů nad zemí