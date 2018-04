Ochutnávky vína: na toulky se skleničkou zve Mělník, Mutěnice i Kobylí

Ze sklepů do sklepů se zejména v moravských vesnicích putuje už více než deset let. Není úplně jasné, které vinařské sdružení se do této akce pustilo jako první, ale zasloužilo by si za to obrovskou medaili za zásluhy.

Dnes otevřené sklepy patří ke koloritu většiny vinařských obcí a kalendář akcí bývá tak nabitý, že si zkrátka musíte pečlivě vybírat, kam se vydat a co oželet a odsunout na příští rok. Nevěříte? Čtěte dál. Jako názorný příklad nám poslouží závěr letošního dubna.

Za vínem do Mutěnic

Mutěnice s přibližně tisícovkou vinařů jsou největší vinařskou obcí na Slovácku. Raritou je areál téměř pěti set vinných sklepů zvaný Búdy. Pitoreskní sklepní vesnička s několika penziony, vinárnami a hospůdkami začala vznikat na počátku 18. století pod Zárybnickými vinohrady.

Vinné sklepy, po mutěnicku nazývané „búdy“, tu spořádaně vyrůstaly v rovnoběžných řadách nad sebou a postupně splynuly s běžnou vesnickou zástavbou. Dnes tu ulice mají svá jména a čísla, na průčelí budov objevíte vedle klasických slováckých ozdob i ornamenty na červenohnědém podkladu, které do omítky vyškrábal místní lidový umělec Ján Lacko.

Nejbližší akcí, při níž ochutnáte mutěnická vína přibližně od čtyřiceti vinařů (a v každém sklepě přibližně pět až deset vzorků), je Den otevřených sklepů v sobotu 18. dubna.

Začíná se v 10.00 hodin a vstupenka v ceně 700 Kč zahrnuje skleničku, katalog, mapu sklepů a poukaz na odběr vína v hodnotě 400 Kč. O občerstvení nemusíte mít obavy, je tu několik restaurací, mezi sklepy se vždy objeví řada stánků a pohoštění navíc chystají i samotní vinaři.

Víno na Buchlově

Stejný den jako v Mutěnicích se bude ochutnávat víno i jinde na Slovácku, a to na hradě Buchlov. Pozor, akce změnila na poslední chvíli místo pořádání, protože tradiční Den vína dosud probíhal v zámeckém sklepě na zámku Buchlovice. Organizátor akce, Folklorní studio Buchlovice, slibuje, že půjde o jedinečnou akci a že vína na hradě Buchlově budou pouze tento rok.

Den vína se letos koná na hradě Buchlov.

Necháme se překvapit, každopádně Den vína a reprezentativní výstava vybraných druhů vín na hradě začíná v sobotu 18. dubna ve 14.00 hodin odlehčenou literární konferencí na téma víno a trest, vína se začnou koštovat o dvě hodiny později. Z bílých vín se bude ochutnávat Rulandské bílé a šedé, Chardonnay, Pálava a Děvín, z červených Rulandské modré, Agni, Sevar, Laurot, Dunaj a Fratava.

Mělničtí vinaři zvou na noční degustace

Lobkowicz vinařství Mělník, Lobkowiczké zámecké vinařství Zámek Mělník, Školní statek Mělník, Vinařské středisko Mělník anebo Vinařství Kraus, Vinařství Vondrák či Vinařství Vaněk – ti všichni a společně s nimi další mělničtí vinaři srdečně zvou všechny milovníky vína na Vinnou noc v Mělníce aneb putování za vínem po historickém centru města a ochutnávání vín s mělnickými vinaři.

Nejznámější pohled na město Mělník nabízí výhled na zámek i slavné vinice na terasách nad Labem.

Letošní ročník se koná v sobotu 25. dubna a začíná v 16.00 hodin ekumenickou bohoslužbou za zdar mělnického vína v kostele sv. Petra a Pavla.

Vinná noc pracuje s žetonkovým systémem: Kromě skleničky si koupíte sadu žetonků, s nimiž pak „platíte“ za jednotlivé degustace. K žetonkům samozřejmě dostanete podrobnou mapu s vyznačením jednotlivých degustačních míst, program celé akce a také veškeré informace. Skleničky i žetony lze dokoupit u každého vinařského zastavení.

Kromě dobrého vína se v rámci Vinné noci zadarmo podíváte do řady atraktivních míst: otevřeny budou například Galerie Ve Věži s vyhlídkou v pátém patře, slavná kostnice anebo mělnické podzemí s nejširší tuzemskou studnou. Navštívit můžete i sklepy zámku Mělník, a to dokonce i nové sklepy, které byly dlouho nepřístupné.

V Kobylí ochutnáte vína z Modrých Hor

Modré Hory na běžné mapě jižní Moravy nenajdete, ale existují. Jedná se o mikroregion, který tvoří pět vinařských obcí: Velké Pavlovice, Bořetice, Němčičky, Vrbice a Kobylí.

Tak vypadá obcházení vinných sklepů se skleničkou, propiskou a katalogem, do něhož si zaznamenáváte svá hodnocení a postřehy.

A proč modré? Protože v téhle oblasti se odrůdy s modrými hrozny pěstují na více než polovině vinohradů. Už z toho je zřejmé, že na Putování po kobylských uličkách by se měli vydat ti, co jim chutnají červená vína a co nedají na vína z Modrých Hor dopustit.

Vinaři z Kobylí pro vás letos otevřou dvacet vinných sklepů; a protože kalendář je nabitý, po kobylských uličkách se bude putovat podobně jako po mělnických sklepech v sobotu 25. dubna.

Startovní místo bude tradičně před kobylskou hasičskou zbrojnicí, vstupenky si můžete koupit od 9.30 hodin. Cena 500 Kč zahrnuje kromě skleničky, propisky a katalogu s mapkou také volnou degustaci ve všech sklepech a vstupenku na večerní zábavu s cimbálovou muzikou.