Ochránci chystají stezky na Radhošti a Hradisku

Zastavení u sochy Radegasta prozradí více o jeho autoru Albínu Poláškovi. "Málokdo ví, že rodák z Frenštátu pod Radhoštěm vytvořil tři sochy tohoto pohanského boha," doplnil Orálek.

Informace se budou týkat také činnosti Chráněné krajinné oblasti Beskydy a hospodaření státního podniku Lesy České republiky. "Obě stezky většinou vedou na pozemcích Lesů ČR, jež se s CHKOB a ochránci přírody na akci podílejí," vysvětlil Orálek.

Dřevěné stojany k tabulím jsou na trasách již umístěny a stylově odpovídají valašské architektuře. U některých Lesy ČR zajistily posezení v podobě dřevěných laviček a stolů. Finančně na akci přispělo také ministerstvo životního prostředí. Pokud počasí dovolí, chtějí tvůrci stezky slavnostně otevřít první jarní den.

"Chceme k nim vydat průvodce, aby si návštěvníci mohli informace přinést až domů. Počítáme rovněž s pracovními sešity pro děti a mládež, mladé ochránce přírody. Do nich by si dělali poznámky a při dalších návratech na stezky by plnili různé odborné úkoly," uzavřel Orálek.