Ochránci chtějí rozšířit Český ráj

Do konce roku tak budou ochránci přírody a správci chráněné oblasti snažit o rozptýlení přetrvávajících obav místních obyvatel. "Rozšíření chráněné oblasti nepředstavuje pro místní obce hrozbu. Ochránci přírody se rozhodně nemohou stavět do role lidí, kteří jenom stále říkají ne, vydávají zákazy, rozšiřují omezení. Musí být partnery pro samosprávy, úřady, podnikatele, občany," zdůraznil ředitel Pelc.

Patnáct představitelů obcí se v pondělí sešlo na Hrubé Skále se správci Českého ráje, Františkem Pelcem a ministrem životního prostředí Milošem Kužvartem. "Předali jsme starostům pracovní návrhy na rozšíření chráněného území. Dohodli jsme se, že ještě během září zpracujeme informační materiál, který shrne všechny podstatné výhody i nevýhody, které obcím přináší vřazení do chráněné oblasti. A na základě tohoto dokumentu povedeme další jednání s jednotlivými obcemi i přímo s jejich obyvateli na veřejných zasedáních zastupitelstev," uvedla vedoucí Správy Českého ráje Lenka Šoltysová.

Odborníci požadují, aby přírodní památka zapsaná na seznam měla širší ochranné pásmo a zázemí, než jakým v současnosti Český ráj disponuje. Zápis na listinu UNESCO by totiž s největší pravděpodobností přilákal do regionu několikanásobně větší množství turistů."

K obcím, které dlouhodobě zdůrazňují rizika spojená s rozšiřováním rezervace, patří Mírová pod Kozákovem. "Ale to neznamená, že jsme zásadně proti. Nejsme opozice za každou cenu," poznamenal starosta Mírové Jaroslav Havlíček. "Máme ale obavy z omezení rozvojových plánů obce. Vycházíme jako zastupitelé z jednoduché logiky: rozšiřování nemůže jít proti zájmům místních lidí, oni s tím musí souhlasit." Podobně uvažuje i starosta Koberov Jindřich Kvapil. "Bojíme se hlavně komplikací ve stavebním řízení. Ale čekáme nyní na argumenty ochránců přírody. Budou-li dostatečně silné, necháme se přesvědčit."

Podle Františka Pelce ovšem obcím ve čtvrté okrajové zóně chráněné oblasti nejenom nehrozí omezení, ale mohou získat i výhody: "Jsou zvýhodněné při žádostech o státní dotace například do plynofikace, stavby nebo likvidace odpadů." Do chráněných oblastí jde také mnohem víc peněz na péči o krajinu - o zemědělskou půdu, lesy, turistické stezky a podobně. Tak například na okrese Jičín, kde tvoří chráněná oblast jenom malou část, jde do péče o krajinu stokrát méně peněz než na území Českého ráje," podotknul Pelc.

Jak dodala Šoltysová, nebývají na území chráněné oblasti ani žádné větší problémy se stavebním řízením. "To, že by ochránci přírody nějakou stavbu nepovolili, je naprostou výjimkou. Naše zásahy se většinou týkají vzhledu stavby, určitých typických prvků, které jsou v souladu s krajinou," řekla.



Zvětšení o 100 km?

* ministerstvo životního prostředí připravuje návrh na rozšíření Chráněné krajinné oblasti Český ráj přibližně o 100 km čtverečních.

* naposledy se návrh bezvýsledně projednával v polovině devadesátých let, myšlenka rozšíření Českého ráje o oblasti Prachovska, Maloskalska a Kozákovska je stará několik desetiletí

* oživení někdejší myšlenky na rozšíření místní chráněné oblasti souvisí se žádostí České republiky o zápis skalních měst Českého ráje na seznam světového dědictví UNESCO