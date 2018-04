Ochranáři uzavřeli části Krkonoš. Drancovali je borůvkáři

"Hlavním důvodem je zamezit devastaci krkonošské přírody v souvislosti s masivním sběrem borůvek," vysvětlil Radek Drahný ze Správy Krkonošského národního parku.

Ochranáři proto vydali nařízení, které omezuje pohyb turistů ve třetí zóně parku a upozorňuje na to, že ve druhé a první zóně se lidé nesmí pohybovat mimo značené turistické cesty. "Bude to platit od dvacátého července do poloviny října, stejné nařízení jsme vydali i na následujících pět let," dodal Drahný.

Ve třetí zóně se návštěvníci mohou jindy v roce pohybovat volně. V létě ovšem ochranáři kvůli návalům sběračů borůvek v některých oblastech vykázali turisty jen na značené cesty. "Týká se to částí svahů Černé a Světlé hory, Pomezního hřebene, lokality kolem Malé Úpy a také Lesního hřebene," upozornil Drahný.

Borůvkáři ničí přírodu

Zakázaná místa v Krkonoších Pás při hranicích s Polskem

Pramen Labe

Oblast kolem Lysé hory, Kotle směrem na Horní Mísečky

lokalita mezi Špindlerovým Mlýnem a Pecí pod Sněžkou

Dlouhý a Pomezní hřeben nad Malou Úpou Na uzavřená místa upozorní turisty cedule.

Sběrači borůvek totiž často nerespektují přírodu, velkými hřebeny nešetrně rvou celé keříky, pošlapou okolní porost. Často trhají ve velkém a ovoce pak prodávají. Do Česka přitom za borůvkami přijíždějí mnohdy celé autobusy najatých polských nebo ukrajinských sběračů, ti podnikají nájezdy na plochy zejména v blízkosti přechodů cest přes státní hranici.

"Snižuje se navíc potravní základna pro některé ptáky a savce. Nadměrná návštěvnost trhačů v cenných územích poškozuje lokality, kde jsou zvláště chráněné druhy rostlin. Dalším důvodem je také rušení klidu zvěře," vysvětluje park důvody opatření.

Za překročení zákazu pokuta tisíc korun

Na kole nebo pěšky lidé mohou vyrazit do Krkonoš jako jindy, ovšem na vybraných místech nesmí sejít z cesty, jinak jim hrozí pokuta. "Na místě až tisíc korun, ve správním řízení až deset tisíc. Ve vážných případech přitom dáváme co nejvyšší sankce," upozornil Drahný. Na místa, kde se nesmí mimo cesty, upozorní návštěvníky cedule.

Park dohlédne v následujících měsících na to, aby sběrači nedevastovali přírodu. Chystají na ně zátahy. "Preferujeme prevenci, proto naši strážci, kteří často spolupracují s policií, vyrazí do terénu za rozbřesku. Vyberou hlavně místa, kde borůvkáři parkují, a zabrání tomu, aby vůbec vstoupili do cenných lokalit hor," zdůraznil Drahný.

Kontroly v Jizerkách

V Jizerských horách mají ochranáři úplně stejné potíže především se zahraničními "profesionálními" sběrači borůvek. Tady ovšem nevydávají zákaz omezující pohyb turistů, ale chystají kontroly.

"Zaměříme se na nejcennější území, tedy třeba přírodní rezervace a památky, kde se nesmí vstupovat mimo značené cesty. V lesích pak mají střežit chování trhačů Lesy České republiky," informovala zástupkyně vedoucího Správy chráněné krajinné oblasti Jana Mejzrová. Kdo bude ničit přírodu, tomu na místě hrozí pokuta až dva tisíce korun.