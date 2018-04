Ochozskou jeskyni si prohlédlo v den otevřených dveří 700 turistů

11:54 , aktualizováno 11:54

Více než 700 turistů si ve čtvrtek prohlédlo Ochozskou jeskyni, která je největším podzemním systémem v jižní části Moravského krasu. Jeskyně je uzavřena z bezpečnostních důvodů od roku 1975 a veřejnost si ji může prohlédnout pouze při mimořádných dnech otevřených dveří. Řekl to speleolog Jan Himmel, který s jeskyňáři provázel turisty v podzemí až do čtvrtečního večera. "Den otevřených dveří jsme uspořádali v souvislosti se Dnem české státnosti. Zájem občanů o prohlídky byl velký, proto jsme se rozhodli, že Ochozskou jeskyni otevřeme pro veřejnost ještě jednou, a to v první polovině října," uvedl Himmel.