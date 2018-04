Obřímu hotelu v Krkonoších přistavěli načerno patra, ministr je nařídil zbourat

Hotel s téměř devíti sty pokoji, do kterého by se vešlo dvanáct fotbalových hřišť, postavil jeden z nejbohatších Poláků Tadeusz Gołębiewski na úpatí Sněžky ve vyhlášeném krkonošském středisku v Karpaczi.

"Došel jsem k závěru, že horská krajina je příliš velké bohatství, než aby ji narušovala taková stavba," uvedl pro deník Gazeta Wrocławska ministr Zdrojewski, který současně připustil, že při svém půl roku dlouhém rozhodování zohlednil snahy místních spolků usilujících o ochranu krajinného rázu Krkonoš.

Jeho konečný názor zřejmě uspíšil otevřený dopis ze začátku ledna, pod nímž je mimo jiné podepsán Wojciech Prajewicz, prezident Svazu polských architektů v Jelení Hoře.

Komplex obřího Hotelu Gołębiewski v polské Karpaczi. foto: http://picasaweb.google.com

V dopise se píše, že hotel nejen hyzdí krajinu, ale jeho vzhled je v rozporu s historickou architekturou Karpacze, která je zapsána v rejstříku polských památek. Architekti této kuriozity sice chtěli vysokými střechami navázat na regionální architekturu, ale osmipatrový obr s desítkami střech, stříšek a kopulí, působí v Karpaczi nepatřičně.

Spor se vyhrotil v říjnu loňského roku, kdy okresní inspektor stavebního úřadu v Jelení Hoře Jacek Radwan zjistil, že budova je o čtyři a půl metru vyšší a na střeše je plech místo původně plánované břidlice. Inspektor proto označil stavbu za nelegální, neboť je v rozporu s územním plánem a její konečná podoba se odchyluje od projektové dokumentace.

Hotel měl mít totiž sedm pater, ale ve skutečnosti jich je devět. Rozhodnutí ministra je proto konečné. Investor ho však ještě může napadnout u soudu.

Stavba měla mít podle schválené dokumentace sedm pater, má jich ale devět a je tak o čtyři a půl metru vyšší. Střechu pak místo břidlice pokrývá plech. foto: www.muzyczneradio.com

Tadeusz Gołębiewski je přesvědčen, že se jedná víc o pomstu úředníků než o skutečné závady. Od břidlicové střechy údajně ustoupil kvůli bezpečnosti, neboť na střechu velkou třicet tisíc metrů čtverečních nebylo možné břidlici použít, protože je příliš těžká a mohla by "spadnout někomu na hlavu" (Gazeta Wrocławska).

K vyjádření ministra říká: "Prozatím jsem žádné kroky neučinil, protože jsem dopis od ministra nedostal. Záležitost nyní prošetřují moji právníci."

Hotel byl otevřen před Vánocemi loňského roku, prozatím má provoz povolen do konce letoška a to ve 120 pokojích. Do té doby musí zmíněné závady odstranit.

Zcela jinak než urbanisté a ekologové stavbu hotelu hodnotí starosta Karpacze. V hotelu totiž najde zaměstnání nejméně 500 lidí. "Bude tu práce pro mladé, kteří studují cestovní ruch na ekonomické univerzitě v Jelení Hoře a střední hotelové škole v Karpaczi. Jedná se také o zpestření turistické nabídky pro návštěvníky," řekl nedávno Malinowski.

Hotely Gołębiewski byly v 90. letech synonymem luxusu. Dnes tato budova, stejně jako ostatní tři hotely této sítě, symbolizuje podle architektů kýč a veteš.

Patří do Krkonoš obří komplexy jako je Hotel Gołębiewski v Karpaczi? celkem hlasů: 10387