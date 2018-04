VIDEA ROKU: Obří kroupy, extrémní vlny a zakázaný ostrov

Touha po zajímavé fotce může někdy skončit tragicky. Mladá turistka, která v Irsku na Aranském ostrově Inis Mór chtěla vyfotit divoký mořský příboj, za to málem zaplatila životem. Obří vlna ji smetla ze skály do hlubokého „kotle“:

Legendární skalní vyhlídka Trolltunga v Norsku bere dech. Na skalní útvar, vybíhající ve výšce 700 metrů nad fjordem v pohoří Skjeggedal, proudí v posledních letech davy lidí, aby se tu vyfotili v nějaké adrenalinové póze:



Některá místa střední Itálie připomínala v září bitevní pole. Tak to alespoň vypadalo na člunu v Neapolském zálivu, který plul během bouře v opravdu hustém krupobití. Kroupy, z nichž některé byly velké jako baseballové míčky, dělaly dojem, že loď je ostřelována:



V této části Indického oceánu řádí piráti a navíc je sem vstup zakázán. Ostrov Aldabra, ležící asi 1 000 km od seychelského ostrova Mahé, tak zůstává pro cestovatele a dobrodruhy pouze v říši snů. Českým filmařům se sem po dlouhých letech snažení podařilo dostat:



Je to přírodní divadlo, které se vidí málokde. Extrémní přílivová vlna na východočínské řece Čchien-tchang, která se každoročně v říjnu opakuje, přitahuje desetitisíce lidí. Letos byla nejsilnější za posledních 10 let, valila se proti proudu rychlostí 30 km v hodině a při nárazu do břehů voda stříkala až 20 metrů vysoko: