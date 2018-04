Obří jezero u hranic nabídne koupání už v červnu. 'Mácháč' je proti němu prcek

Berzdorfer See Berzdorfer See je jezero v Německu jihozápadně od města Görlitz poblíž hranic s Polskem. Je to zatopený hnědouhelný důl. Název má podle blízké obce Schönau-Berzdorf. Vodní plocha: 960 ha

Max. hloubka: 72 m

Objem vody: 330 milionů m3

Délka břehu: 15,5 km

Délka přístavu: 500 m

Otevření: 26. června 2010 Co tu bude: přístav, kemp, parkoviště, centrum vodních sportů, golfové hřiště, budují se

volejbalová hřiště a stezka pro projížďky na koních. Nevšední stavbou bude také vodní hrad na bukových pilířích.