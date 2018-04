Obří areál na Mísečkách rozpoutal spory

12:05 , aktualizováno 12:05

Výstavba rekreačního komplexu na Mísečkách, která by měla začít na jaře příštího roku, rozpoutala spory. Obří areál, jehož realizace vyjde na půl miliardy korun, by měl nabídnout turistům stovky lůžek v apartmánových bytech. Místní obyvatelé se ale bojí, že místo komplexu vznikne jen staveniště. Další namítají, že taková stavba se do Krkonoš nehodí.