OBRAZEM: Prezident na cestách. Exotika i české kopečky

4:30 , aktualizováno 4:30

Pět kontinentů a desetitisíce kilometrů. To vše pracovně procestoval za posledních 17 let Václav Klaus. Současný prezident se podíval i do řady exotických míst, kam se běžný turista nedostane. Právě na cestách jsem si ale uvědomil, že se Česko nemá za co stydět, říká ve své knize Zápisky z cest.