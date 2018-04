OBRAZEM: Hobití domečky zvané trulli stavěli staří Italové kvůli daním

, aktualizováno

Do italského městečka Alberobello směřují turisté za raritními domečky zvanými trulli. Jsou to obytné budovy o jedné místnosti, které zakrývá mohutná kónická střecha sestavená z nijak nespojovaných kamenných desek. To proto, aby se daly dobře rozebrat.