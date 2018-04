Oblohu nad Telčí obsadily balony. Snad na celý víkend

Na 13. ročník nesoutěžního setkání příznivců balonového létání, nazvané Balóny nad Telčí, se do města UNESCO sjelo osmnáct posádek.

V pátek, v sobotu a v neděli budou horkovzdušné balony startovat z náměstí Zachariáše z Hradce, zámeckého parku a okolí města. Starty budou ráno mezi 6. a 7. hodinou a večer mezi 19. a 20. hodinou. V neděli jenom ráno.

Vše ale záleží na počasí. "Podmínky, které nám určuje počasí, jsou skutečně ostré. Nesmíme do silného větru, do deště, bouřek a nesmí přecházet fronta. Ideální vítr je do 3 metrů za sekundu. Úplné bezvětří nám ale také nedělá dobře. Důležitá je také dobrá viditelnost, nesmějí být ani mlhy," vypočítává Petra Stejskalová, ředitelka akce.

A právě počasí na Vysočině má být od dnešního podvečera bouřlivé a deštivé. Při pátečním ranním startu se ale povedlo a bylo pro balonové létání ideální.

V případě nepříznivého počasí se lety zruší několik hodin před plánovaným startem. "U balonu je to všechno otázka síly a směru větru, jakým směrem a jakou rychlostí v danou chvíli fouká, tak daleko balon doletí. Během hodiny to může být pět nebo také 15 kilometrů. Slíbit se nedá nic. Balon si prostě s vámi dělá, co chce," popsala Petra Stejskalová.

Obdobných setkání příznivců horkovzdušných balonů je v Česku jen několik, třeba v Kardašově Řečici anebo u hradu Bouzov. Děti letenku jako zážitkový dárek kupují třeba rodičům. Přijde na 4500 až 7000 korun podle typu balonu, počtu lidí na palubě a lokality. Vzrůstá také počet pilotů, kterých je v Česku asi 150. Další se mohou vyškolit u asi dvaceti instruktorů.

Létání horkovzdušným balonem je finančně poměrně náročným koníčkem. Pilotní kurz může stát až čtvrt milionu, nový balon lze pořídit za milion korun. K tomu je nutné dobré terénní auto a je třeba počítat i s nemalými provozními náklady. To vše ale podle milovníků balonového létání vyvažuje volnost, svoboda a nádherné pohledy z výšky.