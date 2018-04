Oblečte kroje: Strážnice ožívá festivalem folkloru

Chcete zažít nezapomenutelnou atmosféru folklorního festivalu? Vydejte se poslední červnový víkend do Strážnice, kde se koná již 70. ročník Mezinárodního folklorního festivalu. Každoroční kulturní událost se uskuteční od 25. do 28. června v příjemné atmosféře strážnického skanzenu a zámeckého parku.

Poprvé se Mezinárodní folklorní festival uskutečnil v roce 1946 a již od svého počátku měl charakter celostátních slavností. Od roku 1957 vystupují na této kulturní události také zahraniční soubory, které návštěvníkům představují exotické kroje, zajímavé tance a písně. Mezinárodní folklorní festival Strážnice hostí každoročně desítky účinkujících z blízkých i vzdálených zemí.



Nejstarší a největší folklorní festival v Evropě se uskuteční poslední červnový víkend.

Tradiční setkání milovníků tradic a zábavy bude i v letošním roce probíhat na amfiteátrech v zámeckém parku, ve vinohradnickém areálu a také před usedlostmi malebného strážnického skanzenu. Některé části programu se budou odehrávat v budově zámku. Například hudební vystoupení se již tradičně konají v zámecké expozici lidových nástrojů.

Na nejstarším a největším folklorním festivalu budete mít možnost si společně zazpívat a zatancovat u lidových muzik, můžete se pokochat tancem z cizokrajných koutů světa nebo se zúčastnit hodnocení v oblíbené Soutěži o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku.



Nechte se okouzlit krásou lidových krojů a řemesel

Návštěvníky strážnického festivalu čeká od čtvrtka do neděle pestrá nabídka akcí. V průběhu MFF Strážnice proběhne v prostorách amfiteátru Zámek například prodejní výstava materiálů s folklorní tématikou FOLKLORIKA. Návštěvníci si mohou zakoupit knihy, audio či videonahrávky.

Festival probíhá také před usedlostmi strážnického skanzenu.

Festival začíná ve čtvrtek 25. června v 9.30 hodin v amfiteátru Budník pořadem pro školy s názvem Z krajin za obzorem. Ve čtvrtek se v rámci programu uskuteční ještě zábavný večer pro děti. Další části festivalu jsou naplánované na další dny. Páteční dopoledne ovládnou tvůrčí dílny a soutěže pro děti. A večerním bodem programu bude cimbálová a dechová hudba v zámeckém parku.

Představte si vůni čerstvých koláčků nebo trdelníků. To je Gastro vitae, loňská programová novinka. Celodenní pořad o dobrém jídle a pití nebude chybět ani letos. Na programu je v sobotu od 10 do 22 hodin. Neodmyslitelnou součástí sobotního programu ve skanzenu je také Přehlídka tradičních řemesel, která proběhne od 10 do 17 hodin. V neděli 28. června v 9 hodin bude v kostele Nanebevzetí Panny Marie sloužena slavnostní bohoslužba za účasti domácích a zahraničních souborů.

Vstupenka na páteční program stojí 200 korun, za vstupenku na sobotu zaplatíte 250 korun a nedělní program vás vyjde na 150 korun. Pokud se do Strážnice chystáte na celý víkend, určitě se vyplatí zakoupit permanentku za 360 korun, která platí od pátku 26. června do neděle 28. června.

Více informací najdete na stránkách Národního ústavu lidové literatury www.nulk.cz.