Oblast Poodří uznávají i ve světě

14:59 , aktualizováno 14:59

Chráněná krajinná oblast Poodří, která je druhou nejmenší chráněnou oblastí České republiky, získala díky svému přírodnímu bohatství za deset let své existence mezinárodní význam a dostává se do všech světových programů na ochranu přírody. Poodří je mezi oblastmi navrženými na zařazení do sítě zvlášť chráněných ekologicky významných území Evropské unie Natura 2000. Navíc je jedním ze tří míst v zemi, kde se rozjíždí celosvětový program Agenda 21. Britská královská ornitologická společnost zase platí program na ochranu vzácných ptáků v Poodří. A rezervace Kotvice byla zase díky svému významnému ekosystém zařazena do takzvané Ramarské konvence.