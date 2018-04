Oblast Poodří uznávají i ve světě

Britská královská ornitologická společnost, která patří k nesilnějším nevládním organizacím na světě, investuje do Poodří kvůli ochraně vzácných ptáků peníze na rozjezd ekologického zemědělství. Rezervace Kotvice, jež je součástí Poodří, byla jako významný ekosystém zařazena do takzvané Ramarské konvence."Tím, že tato malá oblast splňuje kritéria mezinárodních programů na ochranu přírody, je Poodří jedinečné v zemi," uvedl Vladimír Valenta z ministerstva životního prostředí, který míní, že ochrana tohoto území může mít proto vliv i na přijetí České republiky do Evropské unie."Vítáme to, protože to Poodří zajistí mezinárodní ochranu. Pak budeme muset o toto území pečovat podle podmínek evropských společenství," řekla ředitelka Správy CHKO Poodří Vladislava Hamplová, která urputně bojuje proti snahám v Poodří stavět.Donedávna visela nad územím hrozba stavby obřího velkoskladu, jež by mohla narušit rezervaci Kotvici. Záměr přes odpor ministerstva životního prostředí prosazoval ministr Lachnit. Poodří nadále ohrožuje diskutovaná stavba kanálu Dunaj - Odra - Labe.Čím je Poodří výjimečné? Ochránci přírody i laikové poukazují na to, že zvlášť cenné je tím, že je tak blízko průmyslem zdevastovaného centra. Niva Odry se zbytky přirozeně meandrujících přítoků, mrtvými rameny, tůněmi a rybníky plnými vzácných ptáků a rostlin působí jen pár kilometrů od Ostravy téměř neskutečně.Ochránci přírody nejvíce oceňují přírodní rezervaci Kotvici. "Je to evropské hnízdiště a tažný koridor ohrožených druhů ptactva," uvedl Valenta ministerstva životního prostředí. Díky velkému množství chráněných rostlin a živočichů je vyhlášena jako světově významný mokřad.V celé CHKO Poodří, které leží na tahové cestě ptáků ze severu na jih a opačně, žije přes dvacet tisíců druhů ptáků. "Co se týče množství i druhů je to nejvíce v republice," uvedla Hamplová.