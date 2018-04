Objevujeme nejsevernější místo Česka. Kam turistické značky nevedou...

Nejsevernější místo České republiky je důležitým geografickým bodem, který uvádějí všechny podrobnější zeměpisné učebnice. Leží u vesnice s přiléhavým názvem Severní v katastru obce Lobendava ve Šluknovském výběžku a udává se zeměpisnou souřadnicí 51° 03´ 33´´ severní šířky.

Od nejsevernějšího bodu je to k nejjižnějšímu místu ČR vzdušnou čarou 278 km a k moři (Baltskému) pouhých 326 km, což je nejblíže z celého našeho území. K tomuto významnému geografickému bodu nevede turistická značka, přístup je však velmi pohodlný a bezproblémový.

Výlet na nejsevernější bod Česka. Obec Lobendava

Nejsevernější obec Lobendava - Severní

Východiskem k pokoření českého Nordkapu je již zmíněná obec Lobendava, kam asi většina návštěvníků přijede autem. Je sem však kupodivu docela dobré spojení také veřejnou dopravou. V sobotu jezdí v pravidelných intervalech až do místní části Severní šest autobusů za den, jeden z nich dokonce přímo z Liberce. Linky zpravidla vyjíždějí z 9 km vzdáleného Velkého Šenova, kam se lze dopravit vlakem z Rumburku, někdy i z Děčína.

Autem se dostanete ještě asi o kilometr dál než autobusem, čímž se nejsevernějšímu bodu přiblížíte zhruba na 3 km cesty.

Hospoda v Lobendavě, patrně taky nejsevernější v ČR Obec Lobendava, místní část Severní

Severní (dříve Hilgersdorf) je vesnice v mělkém a širokém údolí tvořená roztroušenou zástavbou bývalých zemědělských usedlostí. Mnoho z nich je přeměněno na rekreační chalupy, řada z nich chátrá, je však i nemálo těch, v nichž se bydlí. Není to tedy vyloženě místo, kde by lišky dávaly dobrou noc, jak by se mohlo na první pohled zdát.

Krajina v okolí, odborně zvaná Šluknovská pahorkatina, je mírně zvlněná a dosahuje nadmořských výšek 400 až 500 m, převládají tu pastviny a na návrších lesy.

Buková hora nad osadou Severní - nejsevernější kopec v ČR

Několik variant dobytí českého Nordkapu

Na horním neboli severním konci Severní se nabízí několik způsobů, jak dospět k vytouženému nejsevernějšímu bodu, kam nevede turistická značka. Lze se vydat přímo na sever, což je nejkratší, v cestě však stojí soukromá pastvina, staré zarostlé kamenolomy na žulu a hřbet Bukové hory (502 m), která je nejsevernějším kopcem ČR.

Delší, avšak nejpohodlnější, orientačně nejjednodušší a zřejmě i časově nejkratší je pokračovat po zpevněné cestě až k turistickému hraničnímu přechodu do Německa (vede tudy značená cyklotrasa i zelená turistická značka) a zde odbočit podél patníků pěšinou vlevo.

Dobrodružnějším povahám se také nabízí cesta ze Severní vlevo kolem Lučního potoka ke státní hranici a pak hraničním průsekem až k nejsevernějšímu bodu.

Nejsevernější dům v ČR

Mapy varují před bažinami, cesta je ale suchá kolem potůčku

Přidržme se však klasické přístupové cesty od hraničního přechodu, kde začíná zřetelně vyšlapaná pěšina. Nejdříve se jde okrajem lesa podél pastviny, posléze se sejde k potůčku. Na mapě bývají zaznačeny v těchto místech bažiny, není však třeba mít obavy, cesta je suchá.

Cestu k nejsevernějšímu místu ČR lemují velké žulové bloky Hraniční přechod do Německa – východisko k českému Nordkapu

Správný směr udávají pravidelně a hustě rozmístěné hraniční patníky, občas se objeví i dřevěná cedule s nápisem Nordkap. Velmi romantické je zejména putování proti proudu malého potůčku, který se klikatí v lese mezi žulovými bloky a porosty kapradin. Pěšina kolem je zřetelná a místy i upravená, občas se objeví dřevěná lávka nebo mostek.

Jen pár desítek metrů za místem, kde se chodník odpojí vlevo od potůčku, narazíte uprostřed smrkového monokulturního lesa na nejsevernější místo České republiky.

Chodníček k českému Nordkapu se vine kolem krásného potůčku (vlevo Česko, vpravo Německo)

O nejsevernější bod Česka pečují Němci

Český Nordkap tvoří hraniční patník s číslem 2/40. Ještě donedávna tu kromě cedule a návštěvní knihy kousek opodál na stromě nic nebylo, dnes tu však stojí dřevěný přístřešek s návštěvní knihou a nápisem Am Nordkap, lavička a tabule s textem a fotografiemi.

Trochu zarazí, že vše pochází od německých sousedů včetně tabule s německy psaným textem (pouze dole je drobný český překlad). Dozvíte se z něj, že výlet na zdejší Nordkap zpopularizoval roku 2005 amatérský sportovec a novinář Peter Stache v novinách Sächsische Zeitung a označil jej za výjimečný pro milovníky opuštěných pěšin. Také napsal, že zde je nejsevernější místo Rakousko-uherské monarchie a dnešní České republiky a ani v Krušných horách nezasahuje Česko tak hluboko do Německa jako tady. Dozvíte se také o vzácných mechorostech, motýlech a obojživelnících, kteří žijí kolem stezky a potůčku.

Značení k nejsevernějšímu bodu ČR Nejsevernější místo ČR

Vkusně upravené okolí působí velmi příjemně, je však poněkud udivující, že o turistické zajištění významného místa České republiky (a nevýznamného pro Němce) pečují včetně úpravy přístupové cesty nikoli Češi, ale Němci. Českým vkladem k nejsevernějšímu místu jsou dvě cedulky - jedna téměř nečitelná plechová na stromě a druhá zapíchnutá do země - a ještě jedna návštěvní kniha na stromě o tři hraniční patníky dál. Ze zápisů obou návštěvních knih je zřejmé, že Němci jsou zde častějšími hosty než Češi.

Nejsevernější místo ČR