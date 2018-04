Objevte tajný život britských hradů

Hrady v hlavních městech

Ve všech britských hlavních městech stojí velmi rozdílné a velmi specifické hrady. Tower of London není jen nádherný hrad, také jsou zde uloženy korunovační klenoty, létají tu hejna havranů a historie se tu píše už téměř tisíc let. Edinburský hrad je odměnou za pouť po Královské cestě "Royal Mile".

Cardiffský hrad po viktoriánské přestavbě není už jen "obyčejným" středověkým hradem, ale pozoruhodnou stavbou. Ale co činí právě tyto hrady výjimečnými je fakt, že jsou součástí historického dědictví, které můžete objevovat v celé zemi.

Nejlepší britské hrady, o kterých jste nikdy neslyšeli

Northumberland, jeden z méně známých britských hradů, je pro milovníky historie pravým rájem a s více než desítkou dalších impozantních tvrzí je němým svědkem stovek let napětí na anglicko-skotské hranici. Dunstanburgh Castle je díky své vzdálenosti méně slavný než většina britských hradů, a i když z něj dnes zbyly jen ruiny a je dostupný jedině pěšky, je rozhodně jedním z nejzajímavějších hradů v zemi.

Jako v televizi

Eileen Donan Castle vám může způsobit šok. Po hodinách v autě, na kole nebo pěší chůze se neubráníte pocitu, že už jste tu někdy museli být. Vzdálená pevnost se objevila v mnoha filmech a televizních seriálech, z těch nejslavnějších jmenujme Highlandera a bondovku Jeden svět nestačí. Hrad Eileen Donan, dramatický a ohromující ve skutečnosti i ve filmu, je takřka povinnou zastávkou na cestě do Skye nebo severozápadní Vysočiny.

Dobrovolníkem na hradě

Rozkvět budování hradů skončil s érou mečů a brnění, ale stále se můžete zapojit do moderního života na britských hradech. Organizace National Trust a National Trust for Scotland nabízejí prázdninové brigády na mnoha místech, včetně hradů. I další hrady v celé Británii přijímají na léto brigádníky, placené i dobrovolníky, takže jestli jste se do nějakého místa zamilovali, kontaktujte je přímo.

Nejstrašidelnější britské hrady

Britské hrady by nebyly tím, čím jsou, bez příběhů plných chrastících řetězů, nervy drásajících výkřiků a bezhlavých jezdců. Za nejstrašidelnější hrad je považován Glamis Castle ve středním Skotsku, ale titul si nárokuje i Chillingham v Northumberlandu. Oba hrady jsou opředeny tajemnými legendami a pravidelně se tu prý objevují duchové.

Přenocujte na britském hradě

Chcete zažít noc ve strašidelném hradě? Žádný problém – historické budovy po celé Británii otevírají své dveře platícím hostům. Vyzkoušejte gloucestershirský Thornbury Castle nebo, pokud chcete nocovat opravdu jako králové, Studley Castle ve Warwickshiru.

Něco opravdu výjimečného hledejte na stránkách Landmark Trust. Nabízejí víkendy i delší pobyty v historických stavbách – nejen hradech, ale i věžích, pavilónech a historických domech velké architektonické a historické hodnoty. Spravují dokonce i 250 let starý dům ve tvaru ananasu ve Skotsku.

Velšské poklady

Ve Walesu najdete víc hradů na hlavu než kdekoli jinde na světě. Fanoušci britských hradů by měli zamířit do severního Walesu, kde jsou pobřeží i kopce plné pevností. Conwy, Harlech a Beaumaris jsou ty nejznámější, ale znalci hradů vás nasměrují do Debigh, Ewloe a Criccieth. A pokud toužíte po změně scenérie, je tu Národní park Snowdonia, nebo si užijte den na pláži v Llandudno nebo Rhylu.

Hrady pro děti

Řinčení mečů, rytířské turnaje a pronikavý křik sokolů se stále ozývá z hradů po celé Británií – a děti to milují. Dvě nejlepší místa, kde děti mohou objevovat rytířské umění, jsou Warwick Castle a Leeds' Royal Armouries, ale nenajdete hrad, který by neměl alespoň hladomornu a jednu nebo dvě duchařské historky, které malé návštěvníky určitě potěší.

Ne tak docela hrady, ale určitě si je nenechte ujít

Ne každá půvabná hromada kamení, na kterou narazíte, musí být hrad. Mnoho z britských nejromantičtějších historických památek jsou opatství, rozmetaná vojáky Jindřicha VIII. během rušení klášterů.

Opatství Fountains a Riveaulx Abbey v severním Yorkshiru a velšské Tintern Abbey jsou neopomenutelnou zastávkou na historické cestě Británií. A britská panská sídla – pozdější vtělení sídel bohatých a slavných – mohou vyplnit historickou mezeru mezi hrady a současností.