Objevte opravdové Řecko na jednom z dvou set ostrovů

Řecko je považováno za kolébku civilizace, antické příběhy - ať ty mytologické nebo skutečné - jsou nabity opravdovými dramaty všech lidských citů, antické umění bez nadsázky dodnes ovlivňuje vše krásné, co se kolem sebe snažíme vytvořit.

A tak není divu, že právě do Řecka míří na dovolenou ročně miliony turistů z celého světa. Na památky tu narazíme na každém kroku od zřícenin po zachovalé chrámy či celá antická města.

S davy turistů se samozřejmě změnila i celá infrastruktura země, a tak si často po dovolené říkáme -viděli jsme vlastně to pravé Řecko? Potkali jsme vůbec nějakého pravého Řeka? A jak je to s proslulou řeckou pohostinností? Je to onen profesionální přístup v turistických letoviscích?

Nebo jsme v podvědomí čekali něco jiného - usměvavé domorodce hrající na buzuki a popíjející rakiji, tmavooké dívky s barevnými šátky na hlavách a stařenky v černém, mířící do bílého, romanticky osamělého kostelíka...

Naštěstí kromě proslulých turistických letovisek jsou v této zemi téměř dvě stovky obydlených ostrovů a ostrůvků. A tak není nic jednoduššího než vyjet hledat to pravé a nefalšované Řecko právě sem, na polozapomenutá místa, turisty dosud objevená jen malounko.

Podívejte se na místo, kde podle bájí vyrůstal Zeus

Souostroví Kyklady v Egejském moři tvoří celkem 34 ostrovů a ostrůvků. Kyklos znamená řecky "kruh" a název souostroví vychází z toho, že všechny ostrůvky jsou v jakémsi kruhu, za jehož centrum byl považován ostrov Delos, významné náboženské středisko antického Řecka.

Největším ostrovem je Naxos, velký asi jako Praha. Tady vyrůstal nejvyšší řecký bůh Zeus a právě odsud se vydal na pevninu dobýt Olymp.

Přijíždíte-li lodí k hlavnímu městu ostrova, první, co vás upoutá, je jakési obrovské okno stojící osaměle na vrcholku nad přístavem. "Portara" (brána), jak tento fragment nazývají Řekové, pochází z Apollonova chrámu, který tu stál v 6. století před naším letopočtem.

Na protilehlém vršku stojí benátská pevnost a kolem ní se rozprostírá staré město, které spolu s pevností nechal postavit benátský dobyvatel Marco Sanudo v roce 1207. Do strmých úzkých uliček starého města se dá jít pouze pěšky, protože Marco jaksi nepočítal s vynálezem automobilu.

Pitoreskní domy z kamenů jsou spojeny tajemnými průchody a malebnými patii, pod arkádami se tísní malé krámky se zeleninou a ovocem, ale i nálevny rakije, řemeslnické dílny i miniaturní umělecké galerie.

Zažijte romantiku na kolech

Zahraniční návštěvníci přijíždějí nejčastěji pravidelnými lodními linkami z některého z vedlejších ostrovů (například z Mykonosu, kde je mezinárodní letiště). A protože většina turistů je pohodlných, tak na Naxu není taková tlačenice, jakou známe například z Kréty či Rhodu.

Vzhledem k tomu, že je zde krásně slunečno až do konce října, pak nejlepší je přijet právě koncem sezony. Podvečerní atmosféra zdejší přístavní promenády je téměř středověká, i když kolem moře je jedna kavárna a restaurace vedle druhé.

Ve vnitrozemí turisty potkáte skutečně jen zřídka. Nejlepší způsob dopravy je tu kolo. Takové poznávání zeleného ostrova, porostlého vinnou révou a olivovníky, je nejpříjemnější.

I když právě na tomto ostrově je nejvyšší hora celých Kyklad, tisíc metrů měřící Zeus, projížďky civilizací nedotčenou krajinou jsou na fyzičku nenáročné a na psychiku doslova léčivým balzámem.