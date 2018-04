Objevte nejkrásnější výhled do kaňonu Vltavy

Může se hodit Jak se tam dostat

Vyhlídka Máj je vzdálena necelých 40 km od Prahy. Autem se sem pohodlně dostanete po silnici vedoucí podél Vltavy směrem na Slapy.

Ve Štěchovicích přejedete přes most na druhý břeh řeky a budete pokračovat po silnici č. 116 až do Krňan, kde se dáte na křižovatce vpravo. Po dvou kilometrech dojedete do vesnice Teletín, kde lze zaparkovat. Do Teletína můžete vyrazit i autobusem, který pravidelně jezdí ze Smíchovského nádraží, přičemž ve Štěchovicích je nutné přestoupit. Autobusy na sebe časově navazují a cesta z Prahy trvá přibližně hodinu. Mapa

KČT: Hřebeny a Slapská přehrada, č. 38 (Pozor na nesrovnalosti v turistickém značení!) Užitečné odkazy

