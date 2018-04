Objevte nejkrásnější dolinu na jihu Nízkých Tater

Za všechno mohou ledovce

Úchvatné partie Vajskovské doliny přicházejí až po 7 kilometrech poctivého šlapání po asfaltu.

Za lokalitou Pálenica se lesní cesta mění v chodník, který se vine přes dílčí skalní prahy do vyšších pater doliny. Minete starou salaš a před vámi se začnou vynořovat příkré skalnaté srázy okolních téměř dvoutisícových vrcholů, které v minulosti poznamenala především destrukční činnost ledovců.

Ledovcového původu je i Vajskovský vodopád, vytvořený na obroušené skalní hraně v údolním dně. Svou výškou 9 m se řadí na druhé místo v celém pohoří.

U vodopádu dnes končí trasa zelené turistické značky, dále pokračuje pouze nezřetelný chodník, který se ztrácí mezi kameny a v bujných porostech kosodřeviny. Kdysi trasa pokračovala až na hlavní hřeben do Krížskeho sedla (1775 m) kolem dalších vodopádů, zřejmě z důvodu ochrany přírody však byla zrušena, takže nezbývá než se vrátit.





Dolní Vajskovský vodopád



Po kopcích vysoko nad dolinou

Přestože turistická trasa Vajskovskou dolinou slepě končí, není třeba vracet se po stejné cestě zpět. V lokalitě Pálenica odbočíte po žluté vzhůru a zhruba za hodinu poctivého výstupu narazíte v místě Drevenica pod Derešmi na modrý traverz jižním úbočím hlavní nízkotatranské hřebenovky.

Vydáte-li se vlevo, obejdete shora ledovcový uzávěr Vajskovské doliny až do Krížského sedla (1775 m), odkud můžete pokračovat po červené a žluté na Skalku (1980 m). Je to úžasná cesta plná neobvyklých pohledů jak do hlubin doliny, tak na rozervané horské masívy kolem. Sestup končí při vyústění Vajskovské doliny v osadě Črmné.

Poněkud odlišný charakter má cesta po modrém traverzu opačným směrem do sedla Príslop (1518 m), odkud pokračuje žlutá trasa na Pálenicu (1653 m) a Babu (1617 m).

Převážná část této boční hřebenovky vede dlouhými "tunely“ v kosodřevině, objevují se však i místa krásných výhledů – především na jižní svahy Chopku s hotelem Kosodrevina a sousední masív Veľkého Gápľu (1776 m). Sestup končí u hotelu Partizán v rekreačním středisku Tále.