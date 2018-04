Objevte krásu vánoční Telče

Město Telč na Vysočině nabízí poetickou procházku svými zasněženými uličkami, při které se můžete vrátit o pár set let zpět či nahlédnout do okénka současnosti. Stačí, když se vydáte na náměstí Zachariáše z Hradce. To tvoří jednu z hlavních dominant města, které bylo v roce 1992 zapsáno do seznamu světového dědictví UNESCO. Náměstí vzniklo z městského jádra. Na jeho území začaly vznikat první gotické stavby, obklopující protáhlé tržiště. V polovině 16. století pak jeho ráz výrazně ovlivnil duch renesanční architektury. Ovšem původní gotický tvar náměstí i celého města je dodnes patrný, a i přes řadu zásahů se jeho podoba výrazněji neproměnila.

K jeho působivému vzhledu přispívá i mariánský sloup (dílo Davida Liparta z roku 1720), kašny, sochy či městské brány. Pokud chcete poznat nejen město Telč, ale i jeho historii a zvyky, navštivte Muzeum Vysočiny, které se nachází v jihozápadním křídle státního zámku. Bylo založeno již v roce 1897 a patří k nejstarším svého druhu na jihozápadní Moravě. Ve svátečních dnech nejvíce láká svým rozměrným a pohyblivým betlémem manželů Vostrých. Pochází z poloviny devatenáctého století a dodnes na něm můžeme obdivovat jesličky, královské paláce s baňatými věžemi či daráčky" (skupinka postaviček, která přináší dárky Ježíškovi).

Nezapomeňte též na trojrozměrný model města Telče z roku 1895. Ten nabízí návštěvníkům zajímavou možnost srovnání se skutečností počátku 21. století. Muzeum má na Štědrý den otevřeno od 9 do 15.00 a poté až do 31.12 denně od 9 do 16 hodin. Vaše vánoční pouť však nemusí skončit v telčském mobiliáři. Můžete se podívat do vstupní síně radnice, kde je až do čtyřiadvacátého ledna instalována expozice Kámen a šperk. Jsou zde vystaveny šperky Veroniky Habermannové na fotografiích Karla Křížka.

Nebo své kroky nasměrujte k farnímu kostelu sv. Jakuba. Tato dvoulodní gotická stavba, stará více než šest století, přivítá o půlnoci 24. prosince chrámový sbor, který přednese Vánoční mši Jana Evangelisty Kypty. O den později stojí za to si přivstat a vyslechnout zde v 9 hodin Vánoční mši Jakuba Jana Ryby Hej, mistře" v podání pěveckého sboru Cordia.