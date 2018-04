Objevili jsme tropický ostrov, odkud se tajně létá na Měsíc

Bárkou na ostrov

Zatímco indonéské Bali je turisticky vyhlášená a trochu provařená destinace, sousední ostrov Lombok je stále stejně starosvětský. Vládne tu tuhý islám, a pokud sem turisté vůbec přijedou, míří většinou jen na vysokou sopku Rinjani.

Druhým lákadlem jsou tři korálové ostrovy Gili, které představují malou oázu romantiky. Na Gili Trawangan se dostanete jen dřevěnou bárkou s vyndavacím motorem. A je to pěkně dobrodružná plavba. Sotva vyjedeme na širé moře, zmocní se nás vlny a minimálně každá pátá se přelije do lodi. Nakonec se všichni modlíme, abychom vůbec dopluli.

Žádná auta

Když totálně promáčení vystoupíme z lodi, ocitneme se hluboko v minulosti, mimo civilizaci. Na ostrově dlouhém tři kilometry a širokém dva kilometry žije jen několik set lidí. Nejezdí tu žádná auta, nevede žádná silnice.

Po hlavní písčité cestě, která běží kolem celého ostrova, přejíždějí pouze koňské povozy a místo hotelových komplexů najdete u moře jen pár přízemních chatek a bungalovů.

Takhle vypadá místo stvořené pro dokonalé prázdniny. Dobře, ale jak se odtud může létat na Měsíc?

Nejdřív leťe, a pak plaťte

Docela jednoduše. Stačí se rozhlédnout po místních hospůdkách. Na každé druhé chýši visí velké cedule s podivnými nápisy. "Ticket to the Moon." "Nebojte se. Garantujeme bezpečný let." Či ještě jinak: "Nejdřív leťte, potom plaťte!"

Stále ještě nechápete, o co jde? Tak vám to konečně prozradíme. Na Gili vládnou houbičky. Halucinogenní lysohlávky, rostoucí na nedalekém Lomboku, daly malému Trawanganu novou tvář.

Ostrov se v posledních letech stal vyhledávaným nástupištěm pro magickou cestu k Měsíci. Nikoliv raketou, ale vlastní fantazií. Jak říká místní barman Suri: "Během ní vás čekají jen těžko popsatelné zážitky. Ale nemusíte se ničeho bát. S námi poletíte bezpečně!"

Lístek na Měsíc

"Magické" houbičky jsou sice běžně k mání také v Thajsku, ale nikde nejsou nabízeny tak veřejně a okázale. A to jen pár kilometrů odtud leží konzervativní muslimský Lombok.

I na Trawanganu stojí mešita, ze které se pětkrát denně ozývá svolávání k modlení. "Allah agbar!" Ale zdejší komunita se modlí jen výjimečně, o to víc se oddává obchodování.

Jen co se ubytujeme v prostorném pokoji, objevuje se ve dveřích mladík: "Je deštivá sezona a právě rostou. Jsou čerstvé," láká nás na cestu a podává nám svou vizitku, kterou pojmenoval Lístek na Měsíc. Jsou na něm znázorněny dvě houbičky, mezi nimi napnutá spací síť hamak. Výmluvné až dost.

Vrtulník v ceně

Všichni místní lidé žijí na ulici, od rána do večera pobývají venku, stačí jim sárong, tedy kus barevné látky omotané kolem pasu a všudypřítomná krabička hřebíčkových cigaret. Na ulici jedí, odpočívají a někteří dokonce i spí, když si na terase před svou hospodou či obchodem rozloží špinavou rohož.

Stejně žije i Made Sady, vlastník hospůdky Tunas Café, která se pyšní velmi nezvyklým jídelním lístkem: palačinka s houbičkami, vejce s houbičkami, čerstvé houbičky na ledu. Houbičky jsou prostě ve všech jídlech.

"Dejte si gado gado, úžasnou směs dušené zeleniny s arašídovou omáčkou. Gado s houbičkami a vrtulník jsou v ceně," směje se Sady.

Je nutné říci, že houbičky, které obsahují halucinogenní látky psilocybin a psilocin, působí na každého jinak. Mnozí popisují úžasný a často i do jisté míry duchovně léčebný průnik do jiných dimenzí, jiné reality či jiného vesmíru - třeba právě na Měsíc. Jiní si v extázi vyřeší například problémy z minulosti, dětství, apod. I proto s těmito drogami již po staletí s pokorou pracují přírodní národy, šamani, léčitelé.

Pro některé jedince však můžou být psychotropní látky nebezpečné. Proto je skvělé, že na Gili Trawanganu se vás každý při nabídce houbiček ptá, jestli s tím máte zkušenosti a případnou dávku vám odměří velmi slabou. A to i co se týče jídla - i při přípravě houbičkových specialit jste dotazováni, zda jste začátečníci, prostě za vás do jisté míry přebírají zodpovědnost a sledují i vaše případné negativní reakce.

Sleva na všechno

Na Trawanganu není žádná policie, žádné úřady. Přestože prodej drog je všeobecně v Indonésii trestný, v současné době má zdejší vláda úplně jiné starosti, bojuje s teroristy z řad islámských radikálů a houbičky nabízené na zapadlém ostrově nikoho netrápí.

"Sem žádná policie nepřijde. Tady je přece konec světa," zdůrazňuje Sady, který sám jednou měsíčně houbičkovou kúru absolvuje. "Dám vám slevu, 50 místo 70 tisíc," slibuje. V korunách vyjde jedna dávka na 150 korun. Sleva je tady v posledním roce na všechno.

"Po bombovém útoku v Kutě na Bali v roce 2002 a zvýšeném terorismu na celém světě máme obrovské problémy, ubývají turisté. Hospůdka mi moc nevydělává a často nemám ani na lístek na pevninu," stěžuje si Sady. Nebýt houbiček, kdo ví, jestli by nemusel svou hospůdku zavřít.



