Obézní muž chtěl letět za umírající tetou. Aerolinky ho nepustily na palubu

Přímo z paluby letadla, které mělo letět z londýnského letiště Gatwick do kanadského Toronta, vyvedla Sandyho Russella předminulou sobotu letuška. Letecká společnost mu nabídla hned další transatlantický let s podmínkou, že si musí koupit dvě letenky za plnou cenu. Ten to ale odmítl s tím, že si dvě letenky za celkovou cenu 928 liber nemůže dovolit.

S tetou se dvaatřicetiletý muž z Wolverhamptonu již rozloučit nestihl, zemřela na rakovinu dva dny poté, co měl podle původního plánu přiletět do Toronta.

"Naprosto mě to zničilo," prohlásil Sandy Russell pro britský deník News of the World. "Nejsem typ, který by někdy brečel, ale tady jsem se neovládl. Stál jsem uprostřed letiště a zoufalstvím a ponížením mi tekly slzy," řekl k incidentu.

Přísná pravidla

obézní cestující v letadle Obézní cestující musí u řady leteckých společností připlácet, pokud: 1) se nevejdou do své sedačky v zaplacené třídě 2) pokud si nemohou zapnout bezpečnostní pás, přestože použijí prodlužovačku bezpečnostního pásu 3) pokud si nemohou sklopit loketní opěrku, když sedí

Sandymu Russellovi, který váží zhruba 200 kg, zakázali letět, protože si kvůli své váze nemohl sklopit loketní opěrku. To je jedno z pravidel, které aerolinky vyžadují.

Russella rozčililo, že ho aerolinky předem neinformovaly, že jeho váha by mohla způsobit problém. "Nejhorší je, že moje milovaná teta zemřela. A když jsem se konečně dostal z letiště domů, byla už tak zesláblá, že nemohla ani telefonovat, takže jsem jí nestihl říci poslední sbohem."

"Jsem silný, to nepopírám. Ale to neznamená, že se ke mně kvůli tomu někdo může chovat takhle nezdvořile," prohlásil rozhořčený cestující.

Měli by si cestující připlácet za letenku, pokud jim jejich váha nedovolí vyhovět bezpečnostním předpisům?

Hlasování skončilo Čtenáři hlasovali do 0:00 13. července 2010. Anketa je uzavřena. ANO 5680 NE 458

Jako gesto dobré vůle vrátila aerolinka Russselovi peníze. "Nemůžeme se ale lidí předem ptát na jejich hmotnost, to by odporovalo lidským právům. V případě pana Russella nešla sklopit područka, takže by zabral třetinu sedadla ženy, která měla cestovat vedle něho.

"Cestujícímu s nadváhou by měl být automaticky nabídnut další volný let, který má volná sedadla, nebo třeba širší sedadlo podobně jako je tomu ve Spojených státech," domnívá se Tam Fry, mluvčí britského Národního fóra pro obezitu.

Ani v USA ale situace není tak jednoznačná. Připlácet za sedadlo si musí obézní cestující u řady aerolinek, např. u Delta Airlines, US Airways, United Airlines. Continental Airlines dokonce účtuje za další sedadlo plnou cenu.