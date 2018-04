Ať pasažéři v letadle platí podle své váhy, souhlasí dvě třetiny Britů

Polynéská letecká společnost Samoa Air nově účtuje za letenky podle celkové hmotnosti, sestávající z váhy samotného cestujícího a jeho zavazadla (čtěte: Čím tlustší, tím dražší. První aerolinky účtují letenky podle váhy).

Cestovní agentura Sunshine.co.uk provedla průzkum mezi 2 500 Brity, zda by s tímto opatřením souhlasili. Celkem 63 procent lidí odpovědělo, že ano, proti bylo 29 procent dotázaných a osm procent zůstalo nerozhodných.

Není žádným překvapením, že většina těch, kteří souhlasili s placením letenek i podle své hmotnosti, nemá problém s obezitou. Jen každý pátý z této skupiny se ohodnotil jako člověk s nadváhou, napsal list Telegraph. Oproti tomu skoro tři čtvrtiny těch, kteří byli proti, mají problém s nadváhou.

Průzkum cestovní agentury Sunshine podpořil výsledky ankety listu Telegraph z minulého týdne, podle něhož až 80 procent souhlasí s tím, aby se cena letenky odvíjela i od hmotnosti jednotlivých cestujících.

Která další aerolinka začne vážit cestující?

Masivní souhlas s kontroverzním opatřením Samoa Air by tak mohlo podnítit i další letecké společnosti, aby polynéskou aerolinku následovaly. Nejdražší položkou v nákladech leteckých společností je totiž právě palivo, jehož ceny v posledních letech prudce vzrůstají.

O zavedení poplatku pro obézní cestující už před nějakou dobou spekuloval Ryanair. Tato irská nízkonákladová společnost šetří, kde se dá. Minulý rok například zmenšila formát svého palubního magazínu z formátu A4 na A5, což prý přinese úspory ve výši 400 tisíc liber ročně (asi 12 milionů korun). Na druhou stranu ale mluvčí British Airways prohlásil, že tato aerolinka by o takovém opatření nikdy ani neuvažovala.

Každopádně pokud by některá z velkých aerolinek tuto cenovou politiku v závislosti na hmotnosti cestujících zavedla, pro některé pasažéry by to bylo přínosem. Na kratších vzdálenostech, například z Londýna do Edinburghu, by muž o hmotnosti 95 kg zaplatil za zpáteční letenku o šest liber (180 korun) víc než průměrný muž o hmotnosti 83 kg, a o 12 liber (360 korun) víc než průměrná žena o váze 70 kg. Ještě výraznější úspory by nastaly během dálkových letů například z Londýna do Kapského Města, kde by muž o hmotnosti 95 kg zaplatil o 50 liber (1 500 Kč) víc než průměrný muž, a o 100 liber (3 000 Kč) víc než průměrná žena.

