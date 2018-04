Obézní cestující s United Airlines si musí zaplatit další sedadlo

Stovky stížností

United Airlines přistoupily k poplatkům pro obézní poté, co loni obdržely přes 700 stížností od cestujících, kteří byli nespokojeni s pohodlím v letadle kvůli silnému sousedovi.

Aerolinky zatím tuto novinku zavedly na letech z amerického Chicaga, informoval Tomio Okamura, viceprezident a mluvčí AČCKA. Obézní cestující si musí nyní buď připlatit za další sousední sedačku, nebo si koupit dražší letenku ve vyšší třídě (business class), kde je širší sedadlo.

Pokud letadlo nebude plně obsazené, pasažéři nebudou muset za druhé přidělené sedadlo platit vůbec, upřesnil mluvčí United Airlines Robin Urbanski.

Opatření se týká cestujících, kteří:

se nevejdou do své sedačky v zaplacené třídě

si nemohou zapnout bezpečnostní pás, přestože použijí prodlužovačku bezpečnostního pásu

si nemohou sklopit loketní opěrku, když sedí

Letecká společnost už proškolila personál na odbavovacích přepážkách chicagského mezinárodního letiště O'Hare International Airport, aby ostražitě sledoval, který cestující je obézní. V případě, že má takový cestující letenku na let, kde nejsou dvě volná sedadla vedle sebe, musí počkat na jiný, kde dvě místa vedle sebe budou k dispozici.

Za nadbytečná kila se platí i jinde

Obézní cestující připlácejí za extra sedadlo i u Delta Airlines a US Airwas, přičemž je jim vždy účtována nejnižší možná sazba.

U Continental Airlines musí lidé s velkou nadváhou, kteří potřebují další sedadlo, zaplatit plnou cenu další letenky.

Southwest Airlines zavedly podobné poplatky už v 80. letech. Pokud let není vyprodán, příplatek za další zakoupené sedadlo zpětně vrací.

Třetina Američanů je obézních

Obezita je ve Spojených státech zdravotním problémem číslo jedna. Podle nejnovějších statistik trpí obezitou zhruba 34 procent Američanů, což je dvakrát více, než tomu bylo před 30 lety. Jediným státem, kde je obézních obyvatel méně než 20 procent, je Colorado.

Restrikce pro obézní v letadlech United Airlines kritizuje Sdružení akce pro obezitu, nezisková organizace se sídlem v Tampě na Floridě. "Pouze to zhorší už tak negativní vnímání obezity ve společnosti," domnívá se mluvčí sdružení James Zervios.

"A jak budeme řešit situace, když si spolucestující přede mnou sklopí opěradlo sedadla a začne mě utiskovat? Co když má spolucestující vedle mě objemnější kabát, nebo si chce číst a má zapnuté světlo, zatímco já chci spát? Myslím, že si hlavně musíme uvědomit, že let je pouze jedním ze způsobů dopravy z bodu A do bodu B, nic víc," argumentuje James Zervios.