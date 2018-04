XXXL cestování v letadle. Jak aerolinky zápasí s obézními zákazníky

Mám zcela osobní a čerstvou zkušenost. Při letu z Prahy do Dublinu na mě jako spolucestující vyšla velmi korpulentní mladá slečna. Ironií osudu seděla na prostředním ze tří sedadel, tudíž doslova přetékala k oběma svým sousedkám. Vzhledem k tomu, že moje místo bylo u okna, úhybné manévry byly značně omezené a situace se brzo stala velmi nepříjemnou. Spokojená nebyla ani cestující, která měla místo do uličky. Poměrně výrazně dávala najevo, že ji obtěžují nejen tělesné rozměry obézní slečny, ale i její odér. Dokonce se svou stížnost pokusila řešit s letuškou, ale v letadle nebylo jediné volné místo. Letuščinu žádost, zda by si obézní cestující nepřesedla na místo do uličky (a snížila tak alespoň trochu třecí plochy), slečna odmítla.

Atmosféra houstla každou minutou a situace naprosto evidentně neměla žádné uspokojivé řešení. A byla nepříjemná pro všechny zúčastněné. Samozřejmě šlo pouze o krátký let, takže ani přes veškeré nepohodlí nevznikl nijak zásadní problém. Ale celkem živě si dokážu představit, kam by emoce posunul několikahodinový let.

Bouřlivé diskuse

Ostatně v květnu loňského roku žaloval společnost American Airlines cestující, který se musel čtrnáct hodin tísnit mezi dvěma obézními spolucestujícími. Sedmašedesátiletý Australan si u soudu stěžoval na to, že mu aerolinky odmítly vyměnit sedadlo, a on tak musel celý dlouhý let strávit v extrémním nepohodlí, které údajně zhoršilo jeho skoliózu, způsobilo mu bolesti zad a zablokovaný krk. Zdůrazňuje však, že jeho stížnost není namířena proti obézním spolucestujícím, kteří si zaplatili stejnou letenku jako on, ale proti letecké společnosti, která vzniklou situaci měla řešit. Podle svých slov chtěl soudním sporem docílit toho, aby se letadla přizpůsobila i lidem s nadváhou. Je to přitom už několikátá žaloba v řadě, která řeší stížnosti cestujících na nedostatečně ošetřené situace, které s sebou nese cestování obézních lidí v letadlech.

Cestování obézních je zkrátka horkým tématem, které hýbe i internetovými diskusemi: „Nakonec se bude platit za každé přepravené kilo živé i neživé váhy. To bude nejspravedlivější. Proč mám připlácet za zavazadlo o dvě kila těžší než limit, když jsem hubený jako lunt, zatímco člověk vedle váží sám o šedesát kilo víc než já a za to neplatí nic?“ ptá se jeden z diskutujících na iDNES.cz a další přidává svou vlastní zkušenost: „Nedávno jsem měl tu čest letět dvanáct hodin z Hongkongu do Londýna a vedle mě seděla holka vážící tak sto padesát kilo. Utrpení. Navíc hlasitě chrápala. Ještě, že jsem seděl až vzadu a do uličky, jinak bych asi zešílel. Pravda, že někde nad Ruskem už jsem měl sto chutí vystoupit za jízdy.“

Sami obézní potom zase argumentují tím, že čelí ze strany leteckých společností diskriminaci a že například u těhotných žen nebo nadprůměrně vysokých lidí také nikdo neřeší, jestli svými rozměry překážejí někomu dalšímu. Vnímají to jako jakýsi „hon na čarodějnice“, jehož obětmi se stali, a podotýkají, že leteckou dopravu má právo využívat každý, ať už jsou jeho tělesné rozměry jakékoli.

Zaplaťte za další sedadlo!

Hlavní problém je v tom, že velikost sedadel v letadle se už desítky let nezměnila a stále na šířku měří mezi dvaačtyřiceti a šestačtyřiceti centimetry. Většina leteckých společností přitom používá standardní hmotnostní odhady Evropské agentury pro leteckou bezpečnost (EASA). Ty stanovují průměrnou hmotnost muže na 84,6 kilogramu, ženy na 66,5 kilogramu a dítěte do 12 let na 30,7 kilogramu. Jenže podle údajů WHO se výskyt obezity od roku 1980 více než zdvojnásobil. Stále častěji tak dochází ke střetům mezi standardy leteckých společností a právy cestujících.

Celá řada aerolinek doporučuje, aby si obézní cestující koupili dvě sedadla a argumentují nejen pohodlím, ale i bezpečnostními standardy. Některé z nich nabízejí, že poplatek za druhé sedadlo cestujícímu vrátí, pokud let nebude zcela vyprodán. Například letecká společnost Alaska Airlines doporučuje zakoupit druhé sedadlo těm cestujícím, kteří nejsou schopni vejít se pohodlně na sedadlo se sklopenými loketními opěrkami. V případě, že je let vyprodán a není to možné, aerolinky si vyhrazují právo obézního cestujícího odmítnout v zájmu jeho vlastní bezpečnosti.

Už v roce 2009 začala účtovat obézním klientům poplatek za další sedadlo letecká společnost United Airlines. Případně jim doporučuje, aby si zakoupili letenku do první třídy, kde jsou sedadla širší. Prakticky stejné pokyny má pro prostorově náročné cestující například i Delta Air Lines a celá řada dalších společností.

Ještě další společnosti, jako je například Hawaiian Airlines, upozorňují obézní cestující, že si nebudou moci vybrat sami sedadlo a o jejich usazení budou rozhodovat zaměstnanci aerolinek. Air Canada zase nabízí těm, kteří předloží lékařské potvrzení o obezitě, zdarma jedno sedadlo navíc.

Letenka podle váhy

První leteckou společností, která začala vypočítávat cenu letenky podle hmotnosti pasažéra a jeho zavazadla, se stala v roce 2013 Samoa Air. Právě obyvatelé ostrovního státu Samoa totiž patří k nejobéznějším na světě, a polynéské aerolinky se tudíž rozhodly v ceně letenek zohlednit fakt, že do spotřeby paliva letadel se výrazně promítá hmotnost jednotlivých cestujících. Už při objednání letenky tak uvádí pasažér svou hmotnost a podle ní a délky letu se potom vypočítá cena letenky. Na protesty obézních zákazníků vedení Samoa Air odpovídá, že jde o nejspravedlivější systém, který je fér například i k rodinám s malými dětmi.

ČSA jsou oproti tomu k cestujícím k nadváhou tolerantní: „Část cestujících s velkou nadváhou si kvůli vlastnímu pohodlí kupuje místo u vedlejšího sedadla z vlastní iniciativy,“ říká tiskový mluvčí Českých aerolinií, Daniel Šabík. „S případy, kdy se cestující s nadváhou nevejde do standardního sedadla na palubě, se České aerolinie setkávají spíše výjimečně.“

„Pokud se takový případ vyskytne a cestující s velkou nadváhou nemá zakoupené další sedadlo, snažíme se dle provozních možností každý případ vyřešit individuálně. Pokud jsou na palubě volná místa, snažíme se takového cestujícího přesadit již při odbavení v odletovém východě nebo jej přesadí palubní personál po nástupu na palubu. Takový cestující dostane speciální prodloužený bezpečnostní pás a nesmí sedět v řadách u nouzových východů.“

Pokud vedle vás sedí obézní spolucestující a ubírá vám životní prostor, záleží především na aktuální situaci na palubě letadla. V případě, že není let zcela vyprodán, palubní personál vám nejspíš vyjde vstříc a pokusí se vás přesadit na jiné volné místo (případně i do business class).