Muž stál sedm hodin v letadle. Jeho sedadlo zabral obézní cestující

Arthur Berkowitz se na svoje místo prostě nevešel. Jeho soused, který vážil 182 kilogramů, musel mít zvednuté obě opěrky, jinak by se do svého sedadla nevtěsnal.

Průměrné sedadlo v letadle je široké 43 centimetrů.

"Nemohl jsem použít bezpečnostní pás během vzletu a přistání a byl jsem donucen většinu letu prostát v uličce nebo kuchyňce," stěžuje si nespokojený cestující na svém blogu, který zveřejnil britský list Daily Telegraph.

Berkowitz poukazuje na to, že nemožnost zapnout si pás představovalo bezpečnostní riziko. Rovněž vylíčil, že spolucestující, který seděl po pravici obézního muže, byl doslova přitisknutý na okénko.

Poplatek za dvě sedadla

Palubní personál sice vyjádřil pochopení, ale situaci nijak neřešil, uvedl Berkowitz. Až po zveřejnění stížnosti mu aerolinka nabídla poukaz na 200 dolarů na příští let.

Podle Berkowitze bylo chybou, že zaměstnanci US Airways nechali obézního muže nastoupit do letadla, aniž by po něm chtěli zaplatit za dvě sedadla.

V roce 2009 přitom mnohé letecké společnosti zavedly povinnost pro obézní pasažéry zaplatit si dvě sedadla. Reagovaly tak na tisíce stížností od lidí, kteří se cítili poškozeni tím, že byli nuceni absolvovat nepříjemný let vedle obézního spolucestujícího. Poplatek za dvě sedadla pro cestující s velkou nadváhou vybírají už několik let například United Airlines, Delta či Continental. Tento poplatek deklaruje i US Airways, ne vždy ale podchytí všechny případy, jak se ukázalo v případě Arthura Berkowitze.