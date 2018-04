Obertauern: krásná krajina i horší sjezdovky

Jak se tam dostat:

Po dálnici okolo Salzburgu směrem na Gmünd a po silnici přes Eben do Obertauern. Čas jízdy osobním autem ze středu Čech po dálnicích činí šest až sedm hodin.



Zimní sezona:

Dostatek sněhu na sjezdování je tu obvykle od listopadu do května. Středisko leží ve výšce 1740 m n.m., nejvyšší okolní vrcholky Radstädtských Taur se vypínají do výšky 2350 m n.m.



Upravené tratě:

Sjezdovky 150 km, běžky 18 km, středně velký snowboardový park (ježdění na snowboardech po sjezdovkách je bez omezení), mnoho tras v neupraveném sněhu, velký výběr jednodenních skialpinistických túr. Skipasy:

Ceny permanentek najdete ZDE.