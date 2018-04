Parádní jarní lyžování. V Obereggenu si můžete užívat až do Velikonoc

Lyžařské středisko nad obcí Obereggen, pro které se používá také název Latemar, sbírá každým rokem řadu prestižních cen. Třeba v roce 2015 získalo cenu vlivného lyžařského portálu Skiresort.info za nejlepší úpravu sjezdovek a za nejlepší lyžařské středisko velikosti do 60 kilometrů sjezdovek, současně bylo zařazeno mezi 25 nejlepších areálů v Evropě.

O rok dříve ho zase německý deník Bild vybral do desítky nejlepších lyžařských areálů v Alpách.

Čím je tedy lyžařský areál s 48 kilometry sjezdovek (7 kilometrů černých sjezdovek) ve výšce od 1 550 až 2 400 metrů tak zvláštní?

Domov sněžných děl

Za mimořádnou kvalitou sněhu nestojí žádná náhoda. Právě zde totiž před třiceti lety vznikla firma TechnoAlpine, která je jedním z lídrů na trhu sněhových děl a „rodný“ Obereggen považují majitelé společnosti za jakousi výkladní skříň, kde předvádí novým zájemcům o sněhová děla práci svých výrobků.

Díky tomu je po celou sezónu trvající od konce listopadu do poloviny dubna kvalita sněhu na sjezdovkách v Obereggenu nadstandardně vysoká.

Bez umělého sněhu by ovšem zdejší areál už mnoho let fungovat ani nemohl. Třeba letos napadl první přírodní sníh až koncem ledna, do té doby se jezdilo výhradně na sněhu umělém.

Ta černá o koulích

Výhodou Latemaru je skutečnost, že má sjezdovky na jižní i severní straně a lyžaři si mohou vybrat, zda chtějí jezdit ve stínu, nebo na sluníčku. Na jaře právě ocení severní sjezdovky, kde sníh během dne netaje tak rychle jako na jižních svazích.

K nejkrásnějšíM patří sjezdovky stékající ze stolové hory Pala di Santa. Najdete zde širokou červenou a již zmíněnou černou sjezdovku. Díky perfektnímu povrchu je však bez problémů sjízdná i pro lyžaře, kteří černým sjezdovkám jinak neholdují.

Ze sjezdovek je nádherný výhled na horský masiv Latemaru, který je jako součást Dolomit od roku 2009 zařazen mezi přírodní světové památky UNESCO. Krásné jsou zvláště západy slunce, kdy se okolní hory zbarví do růžova.

Sníh letos napadl poměrně pozdě, až na konci ledna.

Romantický zapadákov

Do Obereggenu jezdí hlavně obyvatelé stotisícového Bolzana, historické metropole Jižního Tyrolska, kam je to pouhých dvacet minut autem. Proto tu bývá o víkendech poměrně dost lidí, ale nikdy ne tolik, aby se tvořily dlouhé fronty na vleky. V plné sezóně se čeká maximálně tři až pět minut.

Výhodou Obereggenu je také skutečnost, že zde hotely stojí víceméně na sjezdovce, takže ráno stačí nasadit lyže a vyrazit. Pokud přijedete na více dnů a dáváte přednost prázdnějším sjezdovkám, můžete v sobotu nebo v neděli zamířit i do nedalekého areálu Carezza, který je sice komornější, ale jeho sjezdovky jsou i během víkendu téměř prázdné. Ve středisku Carezza najdete 40 kilometrů sjezdovek.

Krevety a bublinky na riviéře

Správný Ital nehobluje sjezdovky od rána do večera, ale i na horách si hlavně užívá. V deset se zastaví na cappuccino (po 11 hodině ho už žádný Ital nepije), před polednem si dá na terase Aperol a pak už je čas na dobrý oběd, třeba na horské chatě Gardoné, která se chlubí titulem horské riviéry. Mají zde pečené krevety servírované na horké kovové plotně, oblíbený je také tuňákový steak či jehněčí kotletky.

„Jsou hosté, kteří vyjedou v deset na sjezdovku, dvakrát třikrát si ji sjedou a pak už se věnují jen jídlu a vínu. Není to náhoda, protože v jihotyrolské části Alp máme největší koncentraci horských restaurací s michelinskou hvězdou,“ chválí gastronomickou nabídku Oskar Schwazer, který se stará o propagaci regionu.

Vyhledávanou specialitou na chatě Gardoné jsou pečené krevety servírované na horké železné destičce. Oba areály nabízejí nádherné výhledy na okolní hory.

Návštěva Ledového muže

Obereggen nabízí ještě další zážitky. Třikrát týdně se zde koná večerní lyžování, navíc je zde i proslulá sáňkařská dráha dlouhá dva a půl kilometru s převýšením 300 metrů. Také ta je osvětlená.

A pokud vám vyjde čas, za návštěvu stojí i samotné Bolzano, především jeho archeologické muzeum, kde je vystavena mumie pravěkého „horala“ Ötziho, jež byla nalezena před čtvrt stoletím v horách na hranici mezi Rakouskem a Itálií a představuje nejstarší přírodně zachovalou mumii v Evropě. Muž oblečený v kožešinách a vyzbrojený pazourkovým nožem a šípy žil před pěti tisíci lety. Za vstupné zaplatíte devět eur, děti do šesti let mají vstup zdarma.

Až do půlky dubna

Letošní sezóna potrvá v Obereggenu až do 17. dubna, ve středisku Carezza se končí o dva týdny dříve. Za třídenní skipas pro dospělého zaplatíte v hlavní sezóně 135 eur, od poloviny března pak 121 eur, junioři 94 respektive 85 eur. Nejlevnější jsou skipasy obvykle v prosinci, v letošní sezóně stály třídenní skipasy 108 eur pro dospělého a 76 eur pro starší děti a mládež (do osmi let jezdí děti zdarma).

V Obereggenu se letos bude lyžovat až do Velikonoc, tedy do poloviny dubna.

Další možností je pořídit si skipas Dolomity Superski, od půlky března v cenách 147 a 103 eur pro dospělého a juniora (opět na tři dny), se kterým je možné lyžovat ve 12 údolích s celkovým počtem 1 200 kilometrů sjezdovek. Cesta z Prahy do Obereggenu trvá při velmi svižné jízdě bez zastávek šest hodin, jinak obvykle sedm hodin.

V samotném Obereggenu hosté najdou spíše hotelové ubytování vyšších kategorií, ale třeba v tříhvězdičkovém hotelu Rider je možné pořídit dvojlůžkový pokoj se snídaní zhruba za 2 200 Kč za noc. V tři kilometry vzdáleném penzionu Kranebitt je možné dvojlůžkový pokoj se snídaní pořídit lehce pod dva tisíce korun.