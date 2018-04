Obeplul Zanzibar a teď ho bolí ruce

11:30 , aktualizováno 11:30

Pavla Veselého z Brna bolí ruce. Jednu z nich má namoženou a ovázanou bílým obvazem. Má mozoly, ale přesto je šťastný. Před pár týdny se mu podařilo to, co ještě nikdo před ním nedokázal. Spolu s kolegou Davidem Kraváčkem obepluli na gumových kajacích africký ostrov Zanzibar. Za šestnáct dnů upádlovali téměř čtyři sta kilometrů. "Jezdíme na českých gumových kajacích. Nikdo jiný po moři na nafukovacích lodích nejezdí," tvrdí Pavel Veselý, který společně s kolegy z vodáckého klubu zvaného Salt water scrak Brno jezdí na "slanou vodu" už osm let.