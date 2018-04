Obec otevřela cyklostezku

Během příštích let by se tak mohly spojit cyklostezky na pravém i levém břehu řeky a v cyklisticky ideální rovinaté krajině mezi Nymburkem a Poděbrady by vznikl jeden velký okruh. Myšlenka prodloužit stezku z Nymburka až do Chvalovic byla podle starosty Jaroslava Krále stará skoro pět let. Její uskutečnění ale kromě peněz bránilo několik technických problémů, jedním z nich bylo například přemostění slepého labského ramena u Chvalovic.

"Řekli jsme si, že je to dobrý nápad, který je potřeba podpořit. Hlavní silnice do Nymburka je hodně frekventovaná a cyklisti se na ní necítí moc bezpečně. Když tedy byla možnost dostat peníze od státu, chtěli jsme toho využít," vysvětlil Král. Loni proto obec požádala o příspěvek ze státního fondu dopravní infrastruktury, u něhož uspěla. Její projekt byl dokonce úředníky označen za nejlepší. Z fondu tak dostala 650 tisíc, dalších 300 tisíc uvolnila ze svého rozpočtu.

I s prostřední částí, která bude dokončena příští rok, bude celá akce stát 2,5 milionu korun. Stezka má asfaltový povrch a je označená cyklistům dobře známými žlutými značkami. Nechybí ani informační tabule o současnosti a historii Kovanic. Obec má ale ještě další plány, jak vyjít příznivcům cyklistiky vstříc. Má už plán na vybudování další, přibližně dvoukilometrové cyklostezky, která povede podél Labe až na kraj Chvalovic. "Znovu chceme požádat stát o příspěvek," potvrdil Král. Celý projekt je ale ještě smělejší.

Z Chvalovic by stezka jednou mohla vést až do Poděbrad. Městští zastupitelé před dvěma týdny vyčlenili z rozpočtu peníze na zaměření a na projekt. "Jak to bude s realizací, to se uvidí až podle toho, jak by měla být podle projektu celá akce nákladná. Právě na penězích záleží nejvíc," podotkl poděbradský starosta Jozef Ďurčanský. Podle jedné varianty by se stezka mohla napojit na silnici vedoucí k Jezeru, podle druhé verze by vedla podél Labe až k elektrárně. U jejího jezu chce navíc město v budoucnu postavit lávku pro pěší a pro cyklisty. Z Poděbrad do Nymburka už cyklostezka po opačném břehu vede. "Obě stezky by se proto jednou mohly spojit a vytvořit jeden velký okruh," dodal starosta Ďurčanský.