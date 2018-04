Obce věří, že najdou pomoc v péči o tratě

Šumavské obce se budou muset obejít při úpravě více než čtyř set kilometrů běžeckých tras bez dotace z fondu malých projektů Phare CBC.České Budějovice - Zatímco vloni si obecní úřady mohly rozdělit půlmilionovou dotaci, letos jim státní úředníci vzkázali, že žádné peníze nedostanou.Kde peníze z Evropské unie uvízly? Udělali chybu úředníci ministerstva pro místní rozvoj, kteří mají v rukou potřebné podklady pro komunikaci se zástupci Evropské unie, nebo měli být aktivnější lidé ze Šumavy? "Myslím si, že problém je v tom, že se poněkud změnila pravidla pro možnost čerpání prostředků z fondu Phare. Nechci mluvit o vině - prostě se změnila situace a tuto aktuální složitou situaci je třeba pro letošní rok vyřešit. Dlouhodobě počítat s podporou Phare však už nová pravidla neumožňují," uvedl zástupce jihočeského hejtmana Jiří Vlach. Protože problém šumavských běžeckých tratí se týká nejen Jihočeského, ale také Západočeského kraje, zabývala se jím nedávno i Rada soudržnosti pro NUTS Jihozápad v Klatovech. Ta vyzvala vedení krajů, aby pomohly situaci vyřešit. "Rada Jihočeského kraje dostane čerstvé informace na svém příštím jednání a posoudí, zda je možné šumavské obce finančně podpořit ještě v tomto roce," řekl Vlach, který je přesvědčen, že pokud se nyní kraj rozhodne pomoci obcím vyřešit krizovou situaci, půjde o jednorázový příspěvek. "Jinak jde o typickou věc, která se má řešit v daném místě a mají se na tom aktivně podílet místní podnikatelé, kteří mají ze zatraktivnění území profit tak, jak je to všude ve světě," shrnul. Podle zjištění Miloše Picka z Regionální rozvojové agentury Šumava například v Krkonoších platí podnikatelé údržbu běžeckých tras z pětadevadesáti procent. "Nám by pro začátek stačilo, kdyby nám pomohli aspoň z padesáti procent. Chceme podnikatele svolat a domluvit se s nimi. Nakonec obec běžecké trasy pro vlastní potřebu pro těch pár místních běžkařů ani nepotřebuje," řekl starosta Kvildy Jiří Frydlewicz, který doufá, že kraj šumavským obcím pomůže překonat současnou složitou situaci. "Zastupitelé Plzeňského kraje už svoji část Šumavy finančně podpořili. Každá koruna navíc je dobrá, vždyť jediné projetí šedesátikilometrového běžeckého okruhu nás stojí deset až jedenáct tisíc korun," potvrdil Frydlewicz.Lyžařská střediska jihočeské Šumavy se snaží přivábit co nejvíc příznivců zimních sportů. Instalují osvětlení pro večerní lyžování, zasněžují svahy uměle, rozšiřují služby a nabízejí aktuální informace třeba i na internetu.