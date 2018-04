Obce lákají na prameny

"Už máme naznačené cyklostezky, které by mohly obce s minerálními prameny spojovat. Mohlo by to být šedesát až sto kilometrů," odhaduje starosta Nezdenic na Uherskobrodsku Jan Jančařík. Například ve Vyškovci už existující cyklotrasu využili a pramen, který dřív nerušeně vytékal uprostřed lesa, k ní svedli. "Cesta k pramenu byla dřív děsná. Do kopce přes potok, prudký svah. Než se někdo napil, dvakrát před tím upadl do bahna," vzpomíná starosta Vyškovce Miloslav Sedlačík. Teď vodu svedl blíž k cestě, do průhledné fólie obalil příznivý posudek z hygienické stanice a přiklepl ho nad pramen. "A turisté už chodí," libuje si Sedlačík.

Podobně v Březové, dva staré minerální prameny tam bez přestání kromě místních obléhají také přespolní včetně turistů ze Slovenska. "Vědí o nich, ty prameny tady byly od nepaměti. Jestli mají léčivé účinky, to jsme zatím nezkoumali," říká starosta Josef Vacula.

Podle Vladimíra Řezníčka z brněnské společnosti Aqua minera jsou vody z Uherskobrodska svým složením typologicky podobné luhačovickým lázeňským pramenům. "Je to slaná léčivá voda mořského typu, která obsahuje jód. Takové vody jsou dobré na hlasivky a na léčení horních cest dýchacích. Důležité je, aby pramen byl v takovém stavu, že lidé dostanou chuť se napít," upozorňuje Řezníček.

Starostové to vědí a prameny v obcích buď už upravili, nebo s jejich úpravami počítají. "Udělali jsme u pramenu altánek a přístřešek, aby do něj nenafoukala nečistota," říká starosta Suché Lozi František Kunovský. V Březové plánují totéž. "Jsou s tím ale problémy. Ochranáři dřív byli proti jakýmkoliv úpravám, všechno by nejraději nechali přírodě. Jenže ta se s tím nemazlí, u pramene už to kvůli tomu vypadalo spíš na žumpu," posteskl si starosta Vacula. "Většinou se jedná o přirozené prameny, kolem kterých je prameništní společenstvo. Byla by škoda kvůli neodborným zásahům o takové prameniště přijít," vysvětluje Pavel Bezděčka ze Správy Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty. "Snahu o renovaci pramenů ale vítáme, jen by každá úprava měla mít svůj vlastní projekt," dodává.