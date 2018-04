O zakázaném smíchu

10:23 , aktualizováno 10:23

Černá Hora zatím poslední bývalá svazová republika, která ještě neopustila jugoslávskou federaci. Napětí je však patrné na každém kroku a zintenzivnilo v okamžiku, kdy černohorské úřady vyhlásily bojkot nadcházejících prezidentských voleb. Pokud by Srbové přišli o Černou Horu, znamenalo by to, že by přišli i o poslední přístup k Jadranu. A to je věc, které se pravděpodobně nevzdají jen tak lehko. Černá Hora se zapojila do nedávné války proti sousednímu Chorvatsku.