O víkendu stihnete lyžování na české i rakouské straně kolem Lipna

Tři lyžařská střediska na české i rakouské straně Šumavy stojí za vyzkoušení. Hochficht je nejlepším lyžováním v okruhu tří hodiny jízdy autem od Prahy (do Špindlu je to dvě hodiny). Na perfektních sjezdovkách Sternsteinu se bude málokdo nudit i během dvoudenního lyžování. A Lipno je výborným místem pro děti nebo seniory. Navíc, když jsou dobré podmínky, nabízí i skvělé bruslení na zamrzlém jezeře.

Na Hochfichtu jsou téměř dva metry

Na Hochfichtu, který se už kvalitou lyžování blíží menším alpským střediskům, panují podmínky, jaké si přeje každý lyžař. Až 180 cm sněhu s čerstvou vrstvou prašanu a otevřeno je všech 21 km sjezdovek, které jsou v perfektním stavu. Parádní lyžařský zážitek v těchto dnech umocňuje slunečné počasí. V provozu jsou všechny lanovky a vleky.

Skiareál je v provozu od 8:30 do 16:00, každou středu a pátek je možné vyrazit na večerní lyžování od 17:00 do 20:30. Ceny: jednodenní dospělí 32,50 €, dítě a mládež až do 19 let 19,50 €. Výrazně tu ušetří rodiny s malými dětmi a mládež. Děti do 10 let (rok narození 2002 a mladší) v doprovodu rodičů zaplatí pouze 1€ na den a mládež až do 19 let (rok narození 1993 a mladší) lyžuje za dětské ceny.

Pro běžkaře panují výborné podmínky v areálu Schöneben, kde je denně upravováno 78 kilometrů stop.

Kdo míří na Hochficht přes Lipensko, může si po cestě zakoupit zvýhodněný skipas v prodejních místech v Lipně nad Vltavou, Frymburku nebo Hůrce a ještě při tom ušetří. Platit je možné v eurech i korunách.

Pro ubytované turisty na české straně u Lipna nabízí Hochficht slevu až 35 procent (největší sleva je ve všední dny).

Ze sjezdovek Sternsteinu jsou vidět Alpy

Nádherný výhled do krajiny s majestátnými Alpami v pozadí se v těchto dnech naskýtá lyžařům ze sjezdovek Sternsteinu. Kromě ideálních podmínek na sjezdovkách, na nichž leží 80 až 100 centimetrů sněhu, si na své přijdou také běžkaři, pro které je upraveno 16 kilometrů stop.

V provozu je kabinková a šestisedačková lanovka a "kouzelné" koberce v dětském parku. Otevřeny jsou všechny sjezdovky v délce pěti kilometrů a lyžuje se denně od 8:30 do 16:15 hod. V pracovní dny platí zvýhodněné ceny skipasů. Ceny jednodenní: dospělí 24 €, děti 6 – 15 let 14 €, děti do 6 let lyžují zdarma. Pro ubytované turisty na české straně u Lipna nabízí Sternstein slevu až 25 procent.

Na Lipně je 70 cm sněhu a 7 km sjezdovek

I ve Skiareálu Lipno panují ideální podmínky. Lyžování si ve Foxparku užijí všechny děti a vstup do něj je zdarma. Otevřeno je i druhé výukové hřiště Foxpark II vedle bobové dráhy. V provozu jsou všechny lanovky a pojízdné koberce. Lyžuje se od 8:30 do 16:00 a denně je v provozu také večerní lyžování od 18:00 do 21:00. Ceny 1denní: dospělí 520 Kč, mládež 16 – 18 let 420 Kč, dítě 6 – 15 let 360 Kč. Děti do 5 let (včetně) zaplatí pouze 20 Kč.

Běžecké stopy okolo Frymburku s výhledy

Na frymburských loukách směrem k osadě Svatonina Lhota byl upraven pro klasický styl běžeckých okruh v délce 15 km. Nenáročné tratě, které jsou ideální pro pohodovou turistiku i rodinný výlet, nabízejí krásné výhledy do krajiny. Ve volném terénu leží 15 – 30 cm sněhu. Nástup do běžeckých stop je možný naproti půjčovně běžek Lipno Centrum u Wellness Hotelu Frymburk nebo na fotbalovém hřišti.

U nástupů na běžecké tratě se nacházejí bezplatná parkovací místa a v půjčovně Lipno Centrum také mazací servis. V osadě Svatonina Lhota je pro běžkaře otevřen útulný bufet U Richarda, který nabízí tradiční speciality české venkovské kuchyně.

Pro náročnější běžkaře je mezi Frymburkem a Lipnem nad Vltavou upraven červený a bílý okruh okolo Alpské vyhlídky v délce 15 km.

Led na zamrzlém Lipně ještě není dostatečně silný a tak se prozatím bruslí na osvětleném ledovém kluzišti v Lipno Lake Resortu.