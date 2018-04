O víkendu se otevřou jedinečné památky

Na jihu Čech se tak v sobotu a v neděli například vrátí do barokního zámku v Týně nad Vltavou renesanční poklad. Památkáři také zpřístupní Bellarii v zahradě českokrumlovského zámku. Tu využívá Jihočeské divadlo jako scénu a zároveň zázemí při vystoupeních před otáčivým hledištěm.

Obyvatelé i návštěvníci Českých Budějovic si o víkendu budou vybírat z dlouhého seznamu, který má celkem dvacet tři položky. Mohou si prohlédnout například zájezdní hostinec U Zelené ratolesti na Husově třídě. Budova postavená ve vrcholně klasicistním slohu sloužila mimo jiné jako překladiště zboží na koněspřežné dráze. Své brány otevře například i parkán u dominikánského kláštera, který znají pouze žáci místní základní umělecké školy.

V Písku bude bezplatně přístupné jak Prácheňské muzeum, tak i historická městská elektrárna. V Prachaticích mimo jiné památkáři připravili na sobotu od 17 hodin do radničního sálu přednášku o městských hradbách, zatímco v Českém Krumlově návštěvníci mohou zamířit do kaple sv. Wolfganga v klášteře Rytířského řádu Křížovníků s červenou hvězdou. Ta je jinak pro veřejnost uzavřena. Podobný osud má také kaple sv. Máří Magdaleny v Jindřichově Hradci, která po rozsáhlé rekonstrukci v roce 1998 slouží ke kulturním a společenským účelům. Vůbec poprvé od chvíle, kdy převzali správu zlatokorunského kláštera jihočeští památkáři, se veřejnosti otevřou jeho sklepy. Jejich prohlídka bude bezplatná.

Městská část Praha 10 zpřístupní v rámci Dnů evropského dědictví v sobotu a v neděli čtyři památky. Návštěvníci se budou moci po oba dny od 10 do 18 hodin podívat i do Trmalovy vily ve Strašnicích, kterou počátkem 20. století postavil významný český architekt Jan Kotěra. Ve vile dnes začala výstava secesní jídelny, jejímž autorem je rovněž Kotěra. Kromě vily mohou lidé navštívit i kostel sv. Václava ve Vršovicích architekta Josefa Gočára, původně románský kostel Panny Marie v Záběhlicích a budovu Husova sboru na Vinohradech stavitele Pavla Janáka.



Také moravskoslezké památky se tento víkend otevřou zdarma veřejnosti. Lidé mohou zavítat například do areálu hlučínských pevností v Darkovičkách na Opavsku, do některých památek na Bruntálsku či v Ostravě. V bunkrech v Darkovičkách si mohou návštěvníci prohlédnout například zbraně československé armády z 20. a 30. let a k vidění je i tehdejší týlové zabezpečení. Areál pevností byl postaven ve druhé polovině 30. let jako součást 400 kilometrů dlouhé obranné linie, která měla chránit severní hranici Československa.



V Ostravě bude zdarma zpřístupněna mimo jiné dominanta města - vyhlídková věž Nové radnice. Její vrchol včetně hromosvodu se tyčí 85,8 metru nad okolím. Zájemci mohou navštívit také Ostravské muzeum či Důl Michal v Ostravě-Michálkovicích, kde jsou k vidění především řetízkové šatny, ale také cechovna a strojovna. Do Michálkovic bude jezdit v sobotu také historický trolejbus.



Pro návštěvníky Bruntálu bude otevřen po oba dny za snížené vstupné bruntálský zámek. V sobotu se mohou podívat mimo jiné do poutního kostela Panny Marie Pomocné na Uhlířském vrchu či kostela Panny Marie Těšitelky.



Ve středních Čechách se v rámci Dnů evropského dědictví otevřou desítky památek. Mnohé z nich jsou návštěvníkům běžně nepřístupné. K těm, které se veřejnosti

otevírají jen výjimečně, patří například zámek v Komorním Hrádku na Benešovsku, kostel sv. Jana Křtitele v Lysé nad Labem na Nymbursku nebo kaple Panny Marie Pomocné v Kouřimi na Kolínsku.

Bohatý program čeká například na návštěvníky Kouřimi. Za doprovodu ohňových efektů se v sobotu budou moci ve 20 vydat na noční procházku městem. V rámci ní si zdarma prohlédnou mimo jiné areál hradiště Stará Kouřim, goticko-renesanční kostel Nejsvětější Trojice, raně gotický kostel svatého Štěpána, Muzeum Kouřimska nebo skanzen. Uvidí i renesanční zvonici s kuriózně zavěšenými zvony srdcem vzhůru.



Po roce se zájemcům opět otevře i zámek v Komorním Hrádku na Benešovsku, v němž sídlí Školicí a výcvikové středisko ministerstva obrany. První zmínka o zámku pochází už z roku 1318.



Zdarma bude přístupná i řada památek v Kutné Hoře, jejíž historické jádro bylo zapsáno na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Ke zhlédnutí bude jeden z nejcennějších měšťanských domů z 15. století v Čechách - Kamenný dům, gotická Kaple Božího těla, barokní kostel sv. Jana Nepomuckého, Tylův památník, Sankturinovský dům a Voršilský klášter.



Bohatý doprovodný program česká na návštěvníky Berouna. Na Husově náměstí se otevřou tradiční hrnčířské trhy. Z náměstí odstartuje i soutěžní hra pro děti a mládež Berounem po stopách historie. K prohlédnutí budou například Duslova vila, hřbitovní kostel Zvěstování Panny Marie a děkanský kostel sv. Jakuba Většího, kaple Bolestné Panny Marie, Pražská brána a radnice, které jsou běžně nepřístupné.