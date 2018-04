O Velikonocích bude na silnicích husto

RAKOUSKO

Rakouské silniční spoje, zejména na hlavních tazích a dálnicích, o Velikonocích doslova "praskají ve švech" a v případě cesty do alpské republiky je třeba počítat s četnými dopravními zácpami. Mnozí Rakušané hodlají o velikonočním víkendu cestovat za příbuznými i za zimními sporty, a zejména na výpadovkách v okolí větších měst proto téměř jistě zažijí jako každoročně dopravní kolaps.



Situaci na rakouských silnicích může letos navíc zkomplikovat doslova aprílové počasí, které v zemi panuje, a špatný stav některých úseků dálnic, na nichž probíhají rekonstrukční práce. Je proto užitečné naladit si v autě některou z místních stanic, které vysílají dopravní informace, a v případě, že je to možné, zvolit náhradní trasu. Velmi dobrý dopravní servis nabízí zejména rádio Ö3, které lze naladit na celém rakouském území.



S několikakilometrovými zácpami lze počítat na všech dálnicích; tradičně nejvytíženější ale zřejmě bude "západní dálnice" mezi Vídní, Lincem, Salcburkem a Innsbruckem a dále "jižní dálnice" z Vídně do Štýrského Hradce (Graz), jakož i tahy na korutanský Klagenfurt, Villach, do Slovinska a mnoho silnic v Tyrolsku.

Očekávat lze také problémy s parkováním ve městech a v horských střediscích. Je proto dobré zeptat se v hotelu či penzionu, v němž se turisté chtějí ubytovat, na možnost rezervace parkovacího místa, které je většinou levnější než veřejné garáže a hlídaná parkoviště. V centrech většiny měst jsou navíc placené zóny pro krátkodobé parkování a auta zde mohou stát nanejvýš dvě hodiny.

O Velikonocích je ale také možné předpokládat zvýšenou pozornost policie vůči dopravním přestupkům a muži zákona mohou zejména v horách kontrolovat zimní výbavu motoristů. V případě cest za lyžováním je proto vhodné použít zimní pneumatiky a přibalit také sněhové řetězy. Zcela jistě bude policie na mnoha místech dohlížet i na dodržování maximální povolené rychlosti a "rozdávat" pokuty. Je proto vhodné mít u sebe hotovost i pro případ dopravního přestupku, protože policisté mohou v případě nesolventnosti řidiče zabavit jeho majetek, a dokonce i auto.

FRANCIE

Kvůli prodlouženému velikonočnímu víkendu a začátku školních prázdnin v jedné ze tří zón Francie se dají od pátku očekávat komplikace na francouzských silnicích. Podle národního střediska dopravních informací potíže pravděpodobně zasáhnou aglomerace všech větších francouzských měst.



Od časných pátečních odpoledních hodin se dá čekat na národní úrovni hustý provoz, složitá dopravní situace s největší pravděpodobností čeká Paříž a okolí směrem do Bretaně a Normandie. Dopravní zácpy se budou tvořit i u Caen, Rennes a Nantes, kde začínají jarní prázdniny.



Kvůli dvoutýdennímu školnímu volnu bude pravděpodobně pomalejší provoz i v okolí Bordeaux a Marseille. Problémy by se mohly vyskytovat i na silnicích u Lyonu, Grenoblu a Saint- Étienne. Celé páteční odpoledne se dá čekat pomalejší provoz na

dálnici A7 spojující Lyon a Marseille, stejně jako na dálničním spoji A31 na východě země mezi Langres a lucemburskými hranicemi. Dopravní problémy se dají očekávat i v okolí Lille, kudy budou cestovat Angličané a Belgičané.



Sobotu označili francouzští silničáři také takzvaným oranžovým stupněm, který předpokládá až 150 kilometrů ucpaných dálnic po celé zemi. Časně ráno by se mohly vyskytnout problémy při výjezdu z Paříže, hustá doprava se dá čekat i na dálnici A6 v Burgundsku i na dálnici A7. Drobnější problémy by se mohly vyskytnout i ve směru do Alp, pokud na svazích vydrží sníh.



V pondělí se začne kvůli návratu výletníků komplikovat doprava zřejmě kolem 16:00. Problémy se opět dají čekat na dálnici A7, v Normandii na silnici N13 i na dálnicích A13 a A10 při vjezdu do Paříže. Pokud bude příznivé počasí, dají se potíže

v dopravě na silnicích spojujících pobřeží s vnitrozemím i u velkých měst předpokládat až do pozdních večerních hodin.