O svátcích vleky většinou pojedou

"Sněhová děla jsou v provozu ve dne i v noci. Už nyní jsou vpodstatě všechny tratě připravené," konstatoval ředitel harrachovského sportovního areálu Jiří Krejčí. "Ale pustili jsme zatím jenom malý vlek. Nechceme, aby se lyžaři proplétali mezi hadicemi od sněžných děl. O víkendu zřejmě pojedou všechny vleky." Jak dodal, upravená je už i více než polovina běžeckých stop v okolí Harrachova. "Pro běžkaře máme připraveno asi šedesát kilometrů tratí," poznamenal Krejčí.

I v sousední Rokytnici se chystají o víkendu spustit všechny vleky v areálech na Lysé hoře i ve Studenově. "Leží tady třicet až čtyřicet centimetrů sněhu. Pokud nepřijde obleva, zahájí provoz i sedačková lanovka na Lysou," uvedl šéf rokytnických areálů Slavomil Braun.

Ve vítkovickém areálu Aldrov zasněžují vlekaři sedmisetmetrový úsek sjezdovky. "Mrzne, je úplně jasno a my zasněžujeme, co to dá," shrnul Dalibor Veselý. "A dá to tolik, že od pátku určitě začneme jezdit. A od pondělka zahájíme už i večerní lyžování."

Zato v nedalekých Pasekách hledí k nadcházejícím dnům s obavami. "Sněžná děla nemáme, přírodního sněhu tu leží asi dvacet centimetrů. Zítra spustíme možná dva vleky, ale je možné, že se tratě během několika dnů vydřou. Uvidíme," poznamenal Josef Janoušek z paseckého lyžařského areálu. Podle Pavla Bažanta z jablonecké TJ Bižuterie budou na Vánoce připraveny i sjezdovky v Jizerských horách. "Umělý sníh na tratě stříkáme v Bedřichově i na Špičáku. Od soboty pojedou některé vleky určitě ve všech našich střediscích," prohlásil Bažant. "A od pondělí spustíme pravděpodobně už úplně všechny vleky."

Depresím ale nepropadají zřejmě ani tam, kde by přísun čerstvého přírodního sněhu uvítali. Svědčí o tom hlas ze záznamníku v krkonošském areálu Šachty ve Vysokém nad Jizerou. "Sněhové podmínky vcelku dobré."