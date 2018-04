O Rakousko je stále zájem

Rakousko je dlouhodobě nejoblíbenější lyžařskou destinací v nabídce Čedoku. V posledních letech jej prostřednictvím této kanceláře navštěvuje více než 4000 českých turistů ročně a také v letošní sezóně pozoruje Čedok růst zájmu o Rakousko. Zájem se podle mluvčího Čedoku Petra Ulrycha nezmenšil ani po nedávném požáru lanovky v Kaprunu, rovněž blokády rakousko - českých hranic neměly na tento zájem sebemenší vliv. Dokonce ani v Rakousku samotném nepozorují změny v oblibě jednotlivých zimních středisek, Kaprun patří i nadále k nejoblíbenějším.Pokud by v budoucnu rakouští ekologičtí aktivisté pokračovali v blokádách hranic v tak velkém měřítku jako doposud, zvýšily by se náklady na dopravu klientů, neboť by bylo třeba volit jiné trasy. Čedok však nepředpokládá, že by tyto zvýšené náklady promítl do cen zájezdů. Zájezdy do Rakouska se na celkovém počtu zimních zájezdů prodaných Čedokem podílejí asi jednou sedminou. V zimní sezóně 2000/2001 předpokládá CK prodej více než 5000 zájezdů k jižním sousedům, což představuje asi 25procentní růst.Cestovní kanceláři Alpy, která se na Rakousko a Švýcarsko specializuje, bezprostředně po katastrofě v Kaprunu odřeklo několik klientů, kteří měli reservace do lokalit s podobnou dráhou. Další dopady katastrofy na zájem o Rakousko však Ladislav Jirásko z CK Alpy nepředpokládá. Klienti CK ani kvůli nehodě či dosavadním blokádám zatím nedávají přednost jiným lyžařským oblastem.Uzavření hranic v plné sezóně by však podle Jiráska představovalo odliv klientů. Začátek sezóny přitom nasvědčuje tomu, že letos by CK mohla prodat 20 tisíc přenocování. Některé cestovní kanceláře v posledních letech registrují příklon turistů k individuální turistice do sousedních zemí a také do Rakouska. Klienti si často registrují ubytovací kapacity sami například prostřednictvím Internetu. Čedok ani CK Alpy tento trend nepozorují. Naopak, v posledních několika sezónách přibývá turistů, kteří pro cesty do Rakouska využívají jejich služeb.