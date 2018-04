O přírodu jde v rezervaci Praděd především

Pan Karel Soukop ze sdružení Země děda Praděda ve svém článku v MF DNES z 21. listopadu nekorektním způsobem napadl ochranu přírody i sdružení Přátel Jeseníků Sojka. Pokud v regulérním správním řízení na základě odborného posouzení ministerstvo životního prostředí snížilo počet vleků v Národní přírodní rezervaci Praděd z šesti na pět, těžko lze tento krok nazývat "radikálním zákazem". Jestliže pisatel nazývá argumenty Sojky chaotickými, pak v precizní podobě (jasně, přehledně a včetně výkladu příslušných paragrafů zákona) je měl možnost slyšet například na diskusním podvečeru pořádaném sdružením Dobromysl v Rýmařově 6. listopadu. Jelikož se diskuse účastnila veřejnost i zástupci státní ochrany přírody, člen krajského zastupitelstva a dokonce člen sdružení Země děda Praděda (pan Kielar), šlo setkání jistě nazvat kulatým stolem. Nevraživost pisatele vůči běžeckému lyžování lze vysvětlit jednodušeji - běžecké lyžování se zázemím by nejenže mohlo vytvořit tolik potřebné nové pracovní příležitosti, ale navíc by mohlo být protiváhou lyžování sjezdovému. O tom, že běžecké lyžování je k přírodě i krajině šetrnější, není sporu a ochrana přírody disponuje nejen vědeckými poznatky, ale také modelovými projekty běžkařských středisek, jaká by v CHKO Jeseníky mohla být provozována. Třeba na úkor nových lanovek a sjezdovek plánovaných v rezervaci Praděd. Tam byly vleky rozhodně později než ochrana přírody. V daném případě jde o ochranu přírody a ne o to, kdo kde byl dříve či kolik tam jezdí sněžných rolb... Právě riziko zpolitizování ochrany přírody a hrozba nejednotného přístupu (v případě že by CHKO spadly pod kompetenci krajů) je menší, pokud rozhodování zůstane v pravomoci ministerstva životního prostředí. Obce a kraje mají v rámci příslušných řízení dostatek prostoru k obhajobě svých zájmů. Jejich prosazování však nemůže být diktátem. Pokud jde o autorem zmiňované "politické prádlo" a "likvidaci politického konkurenta", lze pouze konstatovat, že poslanec Vladimír Hradil kandiduje v Olomouckém kraji, zatímco Josef Figura je krajským zastupitelem v Moravskoslezském kraji. Nekandidují tedy oba a nekandidují proti sobě. Na okraj však musím uvést, že poslanec Vladimír Hradil je znám dlouhodobou podporou ochrany přírody, o čemž svědčí například jeho odpor proti nesmyslným stavbám plánovaným v regionu (tunel pod Červenohorským sedlem, přehrada Nové Heřminovy, "obchvat" Mikulovic), či aktivní ochrana obojživelníků v okrese Jeseník. Právě díky lidem jako je on a pan Míček, díky dlouholeté práci ochránců přírody ze Správy CHKO Jeseníky, máme ještě možnost obdivovat přírodu, na jejíž ohleduplném využití můžeme postavit i naši budoucnost.