O lyžařské školy nemají Češi velký zájem

10:48 , aktualizováno 10:48

Na horách fungují lyžařské školy. Čechy moc nezajímají. Devadesát procent klientů jsou totiž stejně cizinci. Přesto by určitě stálo za to obětovat nějakou tu korunu a svěřit svůj lyžařský um do rukou odborníků. Co může očekávat od takové české "ski school" lyžař, který se chce zdokonalit, a co začátečník, kerý si na dřevěná prkýnka stoupnul poprvé? Každý zajisté něco jiného. Začátečník pouze to, aby se co nejrychleji a za co nejméně peněz naučil lyžovat, to znamená sjel kopec, pokročilý však již požaduje "vybroušení" své lyžařské techniky.