O finalistech soutěže S námi do světa se dnes rozhodlo

Před zahájením napínavého semifinále si s účastníky popovídal ředitel programu F1 Ivo Mravinac, a to nejen o samotném průběhu soutěže, ale především o podmínkách převzetí semifinálové výhry- zájezdu na Mallorcu pro dvě osoby. Není tedy divu, že všichni účastníci byli potěšeni. Vždyť i v případě prohry neopouštěli soutěž s prázdnýma rukama. A kdo vlastně byli oni úspěšní semifinalisté? Do semifinále postoupili ze základního kola dva soutěžící z radia-Jitka Peterková a Michal Javorský, v internetovém klání pak uspěli Kamil Mašík, Josef Beneš, Tomáš Brožovský a Milan Vaňásek.

Samotné semifinále bylo rozděleno do dvou kol po třech soutěžících. Ti se před začátkem seznámili s pravidly soutěže, kterou představoval vědomostní kvíz. Odpovídalo se na série pěti otázek, rozhodly vždy tři správné odpovědi, kterých dosáhli soutěžící v obou kolech hned v první sérii. Stačilo tedy pět otázek a o finalistech bylo rozhodnuto. Vítězem prvního kola se stal Miloš Vaňásek, v druhém kole pak byl nejlepší Kamil Mašík. Všem ostatním je ale třeba poděkovat za statečnost, protože nervy to opravdu byly! Důkazem může být věta paní Jitky v samotném úvodu prvního kola." Mně se tak strašně klepou ruce, že kdybych nebyla schopna zmáčknout tu správnou klávesu, tak mi s tím někdo pomůže?" Vše zvládla sama a o vítězství ji nakonec okradl nesprávně tipovaný počet linek notové osnovy.

Otázky byly sice jednoduché, ale pěkně matoucí,"prohlásil po konci druhého kola jeho vítěz- Kamil Mašík. "Soutěžím docela často, ale spíš pro zábavu, i v loňském roce jsem s rádiem soutěžil. Letos to vyšlo na internetu," dodal. Pan Mašík, jako šťastný finalista, ještě dlouho po soutěži nemohl uvěřit tomu, že to konečně jednou vyšlo.

31.srpna se tedy dva finalisté utkají v radiu Frekvence 1 o rodinné zájezdy v hodnotě 300 000 během tří let. "Původní výhrou ve finále měla být cesta kolem světa, ale nepodařilo se nám sehnat společnost, která by tuto výhru zařídila. V loňském roce to byli schopni zorganizovat Angličané. Nicméně doufáme, že i tak je to krásná cena, lidé alespoň mohou s výhrou naložit podle svých představ, nemají problém promýšlet během pár dnů kam s dětmi, babičkami a tak," vysvětloval Ivo Mravinac.