O Everestu se sní, i se pro něj umírá

Nejmladší osoba na vrcholu: Temba Tsheri Sherpa, na vrcholu 23.5. 2001, ve stáří 15 let a 18 dní. Měl již svého nepálského předchůdce, který byl po dlouhá léta nejmladším lezcem na vrcholu. Sambu Tamang, dosáhl Mount Everestu ve svých 18ti letech a to 5. 5. 1973 jako 3. resp. 4. Nepálec vůbec (celkově 10.-11. muž na vrcholu). Tento dlouhodobý rekord překonal Francouz Bertrand Roche v r. 1990.

Nejstarší muži na vrcholu:

Juichiro Miura (Japonsko), na vrcholu 22.5. 2003 ve věku 70 let

Tomiyasu Ishika (Japonsko), na vrcholu 16. 5. 2002 po výstupu přes S sedlo a SV hřebenu, věk 65 let.

Sherman Bull (USA), na vrcholu 25.5.2001 ve věku 64 let.

Toshio Yamamoto (Japonsko), na vrcholu 19. 5. 2000, stáří 63 let

Lev Sarkisov (Gruzie), na vrcholu 12. 5. 1999, stáří 61 let.